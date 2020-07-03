Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата

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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Германии. 

При этом источник агентства в российской делегации сообщил, что представители стран «нормандской четвёрки» обсудят широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений. По словам источника, прежде всего будут обсуждены меры по политическому урегулированию конфликта.

Отмечается, что это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. В середине мая он встретился с помощником канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о позиции Москвы по нормандскому саммиту.

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