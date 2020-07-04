В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — приводятся слова Ермака.

В пресс-службе добавили, что участники встречи в Берлине подробно обсудили процесс выполнения договорённостей, достигнутых лидерами стран нормандского формата на саммите в Париже в декабре 2019 года.

В заявлении указывается, что стороны выделили ряд задач, которые должны быть реализованы в ходе ближайших заседаний трёхсторонней контактной группы «для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в ходе состоявшейся в Берлине встречи политических советников стран — участниц нормандского формата «удалось приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки».

При этом он заявил, что о согласовании нормандского саммита говорить преждевременно. Козак добавил, что о «прорыве» в переговорах по Донбассу речи не идёт.