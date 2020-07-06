«Соглашение абсолютно не паритетное»: как развивается украинская промышленность в рамках ассоциации с ЕС

Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас раскритиковал инициативы украинских властей, направленные на поддержку промышленности республики. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на письмо дипломата. Так, по информации украинских медиа, Маасикас предупредил Киев о том, что подобные меры противоречат условиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и пригрозил потерей европейских кредитов. Ранее украинский кабмин опубликовал проект постановления, согласно которому в публичных закупках должна принимать участие локализованная на 15 или 30% продукция. Кроме того, планируется внести поправки в закон «О закупках» для поддержки машиностроения. Необходимость таких мер давно назрела, поскольку Украина наносит ущерб своей промышленности, став рынком сбыта для иностранных компаний, считают эксперты. Однако они сомневаются, что Киев осмелится вступить в спор с Брюсселем.

Украинские компании могут лишиться доступа к кредитам Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых организаций, если Киев примет внесённые в Раду поправки к закону «О закупках», направленные на развитие и модернизацию промышленности.

Об этом говорится в письме главы представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, текст которого опубликовало украинское издание «Наши гроши».

В письме отмечается, что Европейский союз отмечает регистрацию законопроекта в украинском парламенте «со значительным беспокойством», поскольку документ вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на десять лет.

«Серьёзная озабоченность» Брюсселя

Нововведения, если они будут приняты, нарушат условия соглашения Украины с ВТО, а также соглашение об ассоциации с ЕС. Такой шаг украинской стороны подорвёт принципы недискриминации и лишит иностранную продукцию возможности участвовать в закупках, считает представитель Евросоюза.

При этом авторы проекта поправок, опубликованного в СМИ, в числе одной из причин падения украинской промышленности называют «общее нарастание протекционистских настроений и тенденций в мировой торговле при сохранении на Украине либерального доступа на внутренний рынок для иностранной продукции». Вкупе с потерей российского рынка сбыта и другими факторами это привело к «глубокой стагнации» украинского промышленного сектора.

По данным авторов документа, сегодня доля импорта в публичных закупках промышленных товаров на Украине достигает 50%, в среднем же для всех публичных закупок этот показатель составляет 38%, в то время как в США и ЕС доля импортных закупок не превышает 4—5%.

В качестве примера приводится контракт на поставку Украине 110 вертолётов Airbus общей стоимостью более $1 млрд, а также заключение контракта без проведения тендера на закупку электропоездов Hyundai на сумму $307 млн.

«Каждая такая публичная закупка — это очередной удар по потенциалу развития промышленности и всей экономики», — подчёркивают авторы пояснительной записки к законопроекту.

Таким образом, высокотехнологичные отрасли перерабатывающей промышленности Украины сокращают хозяйственную деятельность, а рост отмечается лишь в малопроизводительной сельскохозяйственной области.

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Второй документ, вызвавший возмущение Брюсселя, — проект постановления кабмина Украины под названием «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтверждённой степенью локализации производства».

По замыслу правительства, в список обязательных критериев оценки тендерного предложения будет введена локализация производства.

Если, помимо стоимости и жизненного цикла, оценивается преимущественно этот критерий, уровень локализации должен составлять 30%. Если оцениваются и другие критерии, требования к степени локализации могут быть снижены до 15%.

«Ознакомившись с текстом проекта, хотел бы выразить нашу серьёзную озабоченность по поводу его совместимости с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации «Украина — ЕС» и Соглашения ВТО о государственных закупках», — отмечается в письме Матти Маасикаса к украинским властям, текст которого приводят СМИ.

Дипломат обращает внимание на тот факт, что на протяжении последних лет Украина «активно и со значительными результатами» реформировала свою систему государственных закупок. Но введение «дискриминационных» мер поставит под сомнения эти достижения, уверен Матти Маасикас.

«Уже поздно что-то менять»

Напомним, экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС была подписана в июне 2014 года, спустя несколько месяцев после «евромайдана» и госпереворота на Украине.

При этом переговоры об условиях ассоциации велись с 2007 по 2011 год. Изначально предполагалось, что между Украиной и ЕС будет создана зона свободной торговли. В 2012 году стороны парафировали документ, а в ноябре 2013-го Соглашение об ассоциации с ЕС должны были подписать, однако это событие отложили по инициативе украинской стороны.

Объясняя своё решение, Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, пояснил, что готов вернуться к вопросу об ассоциации, когда к этому будет готова украинская экономика.

Акция сторонников евроинтеграции в Киеве, 2013 год

РИА Новости

© Петр Задорожный

«Мы будем делать всё, чтобы Украина экономически становилась крепче, сильнее, делать всё, чтобы из года в год лучше жили, чтобы страна была конкурентоспособной. Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет отвечать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда будем вести разговор о подписании», — заявил тогда украинский лидер.

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Именно отказ Виктора Януковича вызвал массовые протесты, в течение нескольких месяцев переросшие в беспорядки и завершившиеся госпереворотом и сменой власти в стране.

Однако на практике торговое сотрудничество с ЕС оказалось не столь выгодным, как представляли себе сторонники евроинтеграции.

Хотя объём украинского экспорта в европейские страны за последние годы действительно вырос, это не смогло компенсировать тот ущерб, который был нанесён в результате ослабления экономических связей с Россией.

Если в 2013 году Украина экспортировала товаров на $63,3 млрд, то в 2018-м — уже на $47,3 млрд. Из этого объёма на ЕС пришлось 42,6%, а на Россию — всего 7,6%.

В то же время Евросоюз не спешит расширять закупку украинских товаров: продукция поставляется на европейский рынок по достаточно жёстким квотам.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак убеждён, что такие последствия для экономики были изначально заложены в условиях ассоциации с ЕС.

«Всё это было понятно ещё в 2013 году. Когда появился текст соглашения, стало ясно, что это приговор украинской промышленности. И теперь Киев не может даже поддержать собственное машиностроение, потому что это невыгодно ЕС. Украина должна стать аграрной страной. Зеленский принял это наследство от Порошенко, сейчас уже поздно что-то менять», — заявил Дудчак в интервью RT.

Как пояснил в беседе с RT глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, подписав соглашение об ассоциации, Украина полностью открылась для европейских производителей, при этом европейский рынок для республики оставался преимущественно закрытым.

«Не думаю, что Украина окончательно станет аграрной страной, но сейчас правительство должно прилагать максимум усилий для защиты производителей, в первую очередь на внутреннем рынке. Нужно выстраивать с ЕС более прагматичные отношения, чтобы это не было игрой в одни ворота», — подчеркнул эксперт.

«У правительства нет аргументов»

В мае 2020 года вице-премьер Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости скорректировать условия экономической ассоциации с ЕС.

«Мы прошли этап первых контактов. Теперь большинство квот, которые были установлены, нас не устраивают. Мы должны пересмотреть условия, этого ждут наши производители», — заявил он в интервью Deutsche Welle.

Как напомнил Александр Кава, то, что договор с ЕС нуждается в коррекции, было ясно с самого начала, об этом говорил ещё Пётр Порошенко. Однако такие инициативы Киева Евросоюз отверг.

«Хотя очевидно, что нынешнее соглашение абсолютно не паритетное. К сожалению, за последние годы Украина довольно часто шла на невыгодные для себя шаги и уступки, не получая ничего взамен», — добавил эксперт.

Завод на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом реализация правительственной инициативы о локализации и принятие поправок к закону «О закупках» действительно могли бы помочь промышленности, считает источник RT в Министерстве экономики Украины.

«Это правильный шаг, но он невыгоден Европе. Украина — бедная страна, и размещать тут производство из-за нескольких тендеров ради соблюдения необходимого уровня локализации невыгодно. Это значит, что европейские компании могут потерять государственные заказы на Украине, которые часто оплачивают за деньги, которые Евросоюз даёт в кредит», — пояснил собеседник RT.

В то же время эксперты сомневаются, что Киев пойдёт наперекор Брюсселю и примет эти нормативные акты.

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«У правительства Украины нет аргументов, чтобы ввести новые правила проведения госзакупок. Во-первых, стране придётся объясняться с ВТО и ЕС. Во-вторых, Европа просто перестанет давать Украине кредиты и на этом госзакупки закончатся», — считает источник RT в партии «Европейская солидарность».

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По его мнению, Владимир Зеленский не сможет выступить против ЕС.

«Ему уже намекнули, что поступать так не следует. Так что вряд ли эти инициативы будут реализованы. К сожалению, выстраивать выгодные отношения с Брюсселем следовало раньше. В 2013 году Украина пыталась найти такой компромисс, садясь на шпагат между Востоком и Западом. Киев мог бы говорить на равных с ЕС, если бы был сильнее, что возможно лишь при кооперации с Россией. Так что, отрезав себе пути на восток, Украина обнулила свои позиции в отношениях с Западом», — подытожил эксперт.