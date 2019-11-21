«Выдаст за большой успех»: как Киев пытается пересмотреть условия ассоциации с Евросоюзом

Украина провела вступительный раунд переговоров с Евросоюзом о возможной корректировке условий Соглашения об ассоциации. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка. По словам чиновника, обновить документ необходимо для того, чтобы привести его в соответствие с актуальными нормами и «интегрировать» Украину в таможенную систему ЕС. Эксперты отмечают, что текст соглашения вряд ли будет сильно изменён, несмотря на его очевидный дисбаланс в пользу Евросоюза.

Киев провёл первый, вступительный раунд переговоров, посвящённых обновлению текста Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом рассказал журналистам заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Это была первая, вступительная беседа о тексте самого соглашения. Впервые мы формально говорили о том, как и что мы можем сделать. Мы считаем, что любое обновление или просмотр — это развитие соглашения в тех рамках и по принципам, которые есть сейчас», — цитирует чиновника «Укринформ».

По словам Качки, речь идёт не о коренном изменении условий соглашения, а об эволюции документа. Торгпред Украины назвал три главные темы переговоров. Во-первых, речь идёт о пересмотре таможенных тарифов, поскольку действующие пошлины были согласованы по итогам переговоров 2006—2007 годов.

Тарас Качка

globallookpress.com

© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Второй блок вопросов касается нетарифных барьеров, таких как взаимное признание соответствия приемлемости промышленной продукции.

Кроме того, стороны рассчитывают адаптировать соглашение с учётом изменений в нормативной базе ЕС, накопившихся за последние годы.

«Мы чётко зафиксировали нашу главную задачу на 2020 год — пройти всю подготовительную работу, чтобы выйти на этап формальных переговоров», — отметил Тарас Качка.

По словам чиновника, реализация задуманного плана может привести к тому, что Украина будет интегрирована в таможенную систему Евросоюза.

«На практике всё это может заработать в 2021 году. В этом мы имеем большую поддержку со стороны Евросоюза, потому что здесь все понимают: это будет означать снятие ограничений на товарооборот и очень существенное снижение всех коррупционных рисков», — заявил он.

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Как отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, скорее всего, переговоры проводятся по инициативе Киева.

«Дело в том, что действующее соглашение об ассоциации экономически невыгодно Украине. Впрочем, вряд ли документ будет существенно изменён. Скорее всего, стороны изменят какие-то мелочи и выдадут их за большой успех», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. Как напомнил эксперт в разговоре с RT, Соглашение об ассоциации с ЕС подписывалось Киевом в большой спешке, поэтому, как и при вступлении в ВТО, Украина не очень активно отстаивала свои интересы.

«Видимо, Петру Порошенко казалось, что таким образом он открывает Украине путь в ЕС и отмежёвывается от России. Поэтому в соглашении заложено много односторонних уступок Евросоюзу со стороны Украины и оно нуждается в редактировании. Эти переговоры нужно было вести ещё во время подготовки документа, но, конечно, лучше поздно, чем никогда», — пояснил эксперт.

Революционное соглашение

Напомним, Соглашение об ассоциации заключается Брюсселем с государствами, не входящими в состав Евросоюза, и зачастую является прологом к возможному принятию страны в состав ЕС. Как правило, Евросоюз заключает подобное соглашение на условиях проведения полномасштабных реформ, затрагивающих политическую, судебную и экономическую сферы. Соглашение об ассоциации с тем или иным внешним партнёром должно быть ратифицировано всеми странами — участницами Евросоюза.

Сторонники евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве, 2013 год

РИА Новости

© Илья Питалев

Переговоры о подписании соглашения Украины с ЕС начались в 2007-м и длились до 2011 года. Предполагалось, что договор будет включать создание зоны свободной торговли. В 2012 году стороны парафировали документ, а в ноябре 2013-го Соглашение об ассоциации с ЕС должно было быть подписано сторонами. Однако украинское правительство отложило подписание документа.

Как объяснил впоследствии экс-президент Украины Виктор Янукович, это решение было продиктовано стремлением защитить украинских товаропроизводителей. Так, руководство страны опасалось, что европейская сельхозпродукция вытеснит с украинского рынка собственных фермеров, не получающих таких щедрых дотаций, как их коллеги из ЕС. Ситуацию усугубило бы повышение таможенных пошлин со стороны России из-за опасений реэкспорта — о такой возможности Москва заранее предупредила Киев.

Отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации, включавшее политический и экономический блоки, вызвал массовые протесты на Украине. Уличные выступления зимой 2014 года переросли в кровопролитные стычки протестующих с правоохранителями и завершились госпереворотом.

Новые власти Украины объявили о продолжении курса на евроинтеграцию, весной 2014 года ЕС и Киев подписали политическую часть соглашения, а в июне — экономическую. Однако окончательно документ вступил в силу только в 2017 году, когда соглашение было ратифицировано всеми странами — участницами ЕС.

Торговый дисбаланс

Следует отметить, что европейские сельхозпроизводители, пострадавшие в результате санкционного противостояния между ЕС и Россией, были не в восторге от необходимости конкурировать с украинскими поставщиками на собственном рынке. Так, в ноябре 2019 года власти Польши выступили с предложением не предоставлять Украине новые преференции для поставок кукурузы.

«Чрезмерный импорт кукурузы с Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур», — говорилось в письме польской делегации в Совет ЕС.

Впрочем, на деле Евросоюз давно принял меры, чтобы защитить европейский рынок сельхозпродукции от украинского экспорта. В рамках созданной между Украиной и ЕС зоны свободной торговли действует целый ряд ограничений и квот, и Украина может беспошлинно поставлять продукцию лишь в пределах заданных ограничений.

Украинские фермеры за уборкой урожая

Reuters

© Gleb Garanich

Лимиты, установленные для Киева, относительно невелики: к примеру, из 17 млн тонн пшеницы, поставленной на экспорт в 2017 году Украиной, на долю беспошлинных поставок в ЕС пришлось лишь порядка 800 тыс. тонн.

После подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС объёмы украинского экспорта на европейский рынок выросли, но довольно умеренно. Если по итогам 2013 года этот показатель составлял $16,76 млрд, то за 2018 год объём украинского экспорта в ЕС вырос лишь на $3,39 млрд — до $20,15 млрд. Как отмечают эксперты, этот рост не компенсировал украинской экономике потерю торговых связей с Россией. Как рассказал ранее СМИ директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, с 2014 по 2019 год объём торговли между Украиной и Россией снизился более чем в три раза.

«Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — в 13 раз», — признал Саливон.

«Товарооборот между Украиной и ЕС растёт, но баланс в товарообороте остаётся в пользу европейской стороны, которая поставляет на украинский рынок товаров на большую сумму, чем закупает», — отметил Михаил Кривогуз.

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По словам эксперта, дело в том, что Украина преимущественно занимается поставками сырья, годовые беспошлинные квоты на эту продукцию небольшие и исчерпываются в течение нескольких месяцев.

«В Россию же Украина экспортировала продукцию машиностроения, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Естественно, в ЕС поставлять такую продукцию Украина не может — она не соответствует европейским стандартам. Поэтому перекос в торговом балансе Украины с ЕС будет сохраняться», — уверен эксперт.

Говоря о мотивах Евросоюза, подтолкнувшего в своё время Киев к подписанию Соглашения об ассоциации, эксперты выделяют как экономические, так и политические составляющие.

По словам Михаила Кривогуза, ЕС рассчитывает получить в лице Украины «сырьевой придаток» для своей экономики, отчасти это касается сельскохозяйственных ресурсов — плодородных земель. Эксперт, в частности, обратил внимание на то, что со стороны европейских структур сейчас звучат заявления, что снятие моратория на продажу земли на Украине не должно сопровождаться запретом на продажу участков иностранцам.

«Кроме того, в будущем Украина может стать площадкой для размещения предприятий, не отвечающих европейским экологическим и трудовым стандартам. Да и в целом не стоит забывать, что последние события на Украине — это геополитический проект Запада», — пояснил эксперт.

На кабальных условиях

Сложившееся положение дел вполне устраивает Евросоюз, который слабо заинтересован в том, чтобы наделять Украину правами полноценного участника объединения. Хотя курс на вступление в ЕС и НАТО был закреплён в начале 2019 года в конституции Украины, эксперты не уверены в том, что этот план будет осуществлён, — в Европе растёт усталость от Киева. Об этом, в частности, открыто заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Ian Langsdon/Pool

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюзу и вовсе следует повременить с принятием в свой состав новых участников. Об этом политик заявил в июле 2019 года, комментируя итоги саммита ЕС. По словам главы Пятой республики, он будет выступать против любых форм расширения Евросоюза до тех пор, пока сам ЕС не будет реформирован.

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Не все государства Евросоюза хотели бы видеть Украину в своих рядах. К примеру, в 2016 году большинство жителей Нидерландов высказались на референдуме против ассоциации ЕС и Украины. Парламент Нидерландов ратифицировал соглашение с Киевом только после переговоров с Брюсселем, по итогам которого было заявлено, что документ не станет для Киева автоматическим пропуском в Евросоюз.

Как считает Богдан Безпалько, все европейские лидеры прекрасно понимают, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие десятилетия. Максимум, чего могла бы попытаться добиться украинская сторона, — улучшение условий Соглашения об ассоциации.

«Сейчас условия Соглашения просто кабальные, квоты, предоставляемые украинским поставщикам, вырабатываются очень быстро. Но сомневаюсь, что ЕС пойдёт на изменение условий ассоциации, о чём говорят в Киеве. Украинская сторона хочет добиться свободы передвижения капиталов и людей с Евросоюзом, но на это ЕС идёт исключительно в отношении собственных членов, к которым Украина не относится и вряд ли вообще будет относиться», — подытожил эксперт.