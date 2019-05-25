Экономический расчёт: почему в Киеве заявили о невозможности отказа от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил о невозможности отказаться от торговли с Россией. По его словам, такой шаг можно сравнить с «выстрелом в ногу». Развитие сотрудничества между Москвой и Киевом будет выгодно обеим сторонам, считают в Госдуме. В свою очередь, в Совфеде назвали заявление Геруса здравым, но призвали дождаться конкретных шагов со стороны украинских властей. По мнению экспертов, слова представителей команды Зеленского часто расходятся с делом и говорить об отказе от антироссийского курса пока рано.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NewsOne заявил, что «остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно». При этом Киев, по его словам, такими действиями может «выстрелить сам себе в ногу».

Он отметил, что украинские товары продолжают продаваться в Россию, что делает Украину «сильнее» благодаря экспортной выручке. К тому же по-прежнему есть продукция, которая фактически — российского производства.

«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России, и, более того, если мы нефтепродукты берём из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, всё равно эти продукты изготовлены из российской нефти», — заметил Герус.

Заявление Геруса соответствует текущим реалиям, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Здравое, правильное заявление, соответствует международным реалиям. Невозможно прекратить экономические отношения между странами, которые образовались в результате распада одного государства», — заявил Цеков в беседе с RT.

По его словам, многое будет зависеть от конкретных шагов и решений нового украинского руководства.

«Сейчас самый большой вопрос в том, как Киев будет реализовывать подобные высказывания. Необходимо ждать реальных действий», — подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв также призвал не удивляться тому, что на Украине есть здравомыслящие и прагматичные политики.

«Развитие межгосударственного сотрудничества для Киева — такое же благо, как и для Москвы. Сейчас можно только сожалеть об упущенном времени и разрушенной интеграции между высокотехнологичными производствами», — пояснил депутат.

Он полагает, что рядовые жители Украины сделают неизбежным восстановление связей с РФ в полном объёме.

«Люди толкают избранных руководителей на путь взаимодействия и интеграции с Россией. Данное заявление — начало правильных шагов в этом направлении», — констатировал Гутенёв в разговоре с RT.

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Москва готова развивать торговые отношения и сотрудничество с Киевом. Об этом неоднократно говорили российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин.

«Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров. Торговый оборот между Россией и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растёт. В том числе вырос за уходящий год», — пояснял глава государства в ходе итоговой пресс-конференции в декабре 2018-го.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос с $12,86 млрд в 2017 году до $14,98 млрд в 2018-м. В Государственной службе статистики Украины также заметили, что c января по ноябрь 2018 года страна импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Таким образом, РФ занимает первое место по объёму импорта на Украину.

Напомним, что в 2015 году Киев отказался от зоны свободной торговли с Москвой в рамках СНГ и не ввёл запрет на импорт ряда российских товаров. В качестве ответных мер российская сторона ввела собственные рестрикции, но подчеркнула готовность снять ограничения в случае соответствующих действий Киева.

«Честно говоря, на сегодняшний момент единственное, что должен сделать президент, — отменить все глупые санкции и начать переговоры с Россией, чтобы восстановить нормальные деловые отношения. Команда Зеленского говорит хорошо, но их действия далеки от реальной жизни. На сегодняшний момент сложно говорить о том, что будет смена курса», — заявил RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

Наиболее показательно ситуацию в начале мая описал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. Он указал, что за последние пять лет внешнеэкономическая торговля страны с Россией сократилась более чем в три раза. Кроме того, чиновник привёл конкретные цифры ущерба, который понёс Киев от собственных решений.

«Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — в 13 раз», — говорил он.

Между тем через неделю после этого заявления украинский кабмин утвердил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации». При этом Киев не ввёл под эмбарго «чувствительный импорт», то есть уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическую продукцию.

«Мы введём специальные пошлины на российские товары, чтобы абсолютно достойно по этим трём направлениям дать ответ агрессору», — заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Добавим, что по состоянию на 25 мая в Верховной раде зарегистрировано заявление 41-летнего политика об отставке с должности премьер-министра Украины. При этом Гройсман не собирается оставлять политическую деятельность, сообщив о планах создать свою партию «Украинская стратегия», которая примет участие в досрочных выборах в Верховную раду, намеченных на 21 июля.