«Украина страдает из-за политики»: в Киеве признали большие потери от разрыва торговых связей с Москвой

Из-за значительного снижения товарооборота с Москвой Киев потерял в 13 раз больше, чем Россия, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. По его оценке, из-за ухудшения отношений с РФ Украина лишилась 10% ВВП. Эксперты указывают, что официальный Киев за последние пять лет фактически разрушил экономику страны. Как полагают аналитики, даже если взаимные ограничения будут сняты, восстановление прежних связей займёт долгое время.

Потери Киева из-за падения объёмов торговли с Россией оказались в 13 раз больше, чем у Москвы. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

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По его словам, с 2013 по 2018 год внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась более чем в три раза.

«При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — сказал Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV.

Он отметил, что эти расчёты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и других странах.

«Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — в 13 раз», — рассказал Саливон.

Украинская сторона осознаёт, что из-за ухудшения отношений Киев теряет намного больше, чем Москва, отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Действительно, потери колоссальные, от разрыва экономических связей с Россией страдают высокотехнологичные отрасли, из-за этого меняется структуры экспорта и импорта, и вообще вся структура экономики», — сказал эксперт.

По его словам, за несколько лет из-за действий официального Киева страна оказалась отброшена на несколько десятилетий назад в области технического развития и конкурентоспособности экономики.

«(Украинский. — RT) бизнес пытался игнорировать эти запреты, многие попадали под пристальное внимание СБУ. Конечно, пытались что-то делать, но в условиях тотальной диктатуры это было делать проблематично», — заключил эксперт.

По мнению депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, от торгового противостояния России и Украины не пострадал только Пётр Порошенко.

«Он, по сути, монополизировал торговлю, причем за счёт потерь Украины. Украинские государственные компании и население в ходе торговых боевых действий зализывают раны», — сказал парламентарий.

Торговое противостояние

Российско-украинские торговые отношения стали ухудшаться в 2015 году. Тогда на Украине отказались от зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и ввели запрет на импорт ряда российских товаров. Москва ответила аналогичными мерами, отметив, что откажется от них, если Украина поступит таким же образом.

Кроме того, с ноября 2015 года «Нафтогаз Украины» прекратил прямые закупки топлива у «Газпрома» и перешёл на реверсные поставки российского газа из Словакии, Венгрии и Польши, в результате чего горючее обходится Киеву дороже.

В апреле 2019-го президент РФ Владимир Путин рассказал, как работает эта схема.

«Идёт газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины, газ берётся (Киевом. — RT) в обычном режиме и потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда маленькую трубу проложили, соединили пару труб и делают вид, что гоняют эти объёмы. На самом деле их нет», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал Киев прояснить, собирается ли Украина подписывать с российской стороной новый договор на транзит газа. Прежнее соглашение истекает в конце 2019 года. Если никаких договорённостей достичь не удастся, Украина останется без газа.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный», — отметил российский лидер.

В сфере торговли потребительскими и промышленными товарами Киев и Москва также обмениваются запретами. В начале апреля Киев вновь расширил перечень российской продукции, ввоз которой на территорию Украины запрещён.

Согласно документу, эмбарго вводится на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники для напряжения более 1000 В, а также различные стеклянные ёмкости, в том числе банки для консервирования и бутылки для пищевых продуктов.

За несколько месяцев до этого, в декабре 2018 года, украинское правительство запретило ввоз из России кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина и ряда других товаров.

В апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал ответные меры на санкции Украины. Глава правительства отметил, что действия Киева являются очередным недружественным шагом.

По словам Медведева, Россия, в частности, запрещает ввоз украинской продукции машиностроения. Позднее стало известно, что под запрет также попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Как уточнил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, анонсированные в апреле ограничения по торговле с Украиной затронут товары с годовым оборотом $4,3 млрд — это почти 30% товарооборота между двумя странами в 2018 году.

Кроме того, в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

С 1 июня на Украину можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты, только на основании отдельных разрешений.

По словам экономиста Александра Охрименко, руководителя Украинского аналитического центра, введённые Киевом экономические санкции являются в значительной степени декоративными. Как сказал эксперт, «Украина страдает не от ограничений, Украина страдает от политики».

«То, что мы не покупаем проволоку и т. д., — это несерьёзно. В России в основном закупали газ и нефть. То, что Россия ввела санкции по нефтепродуктам, — это да, это существенно. А санкции Украины — это имитация. Украинская власть не может санкциями нанести вред экономике России», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он считает, что отмена санкций со стороны Украины не способна вернуть товарооборот до прежних показателей.

«Даже если сейчас Зеленский захочет убрать эти глупые дурацкие санкции, которые не работают, то мы не вернём товарооборот. Потому что часть предприятий остановили работу, они стоят, а часть предприятий переместились на другие рынки», — заключил Охрименко.