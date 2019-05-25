Представитель Зеленского отметил невозможность отказа от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NewsOne отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.

«Я думаю, что не может на сегодняшний день», — заявил Герус, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина в настоящий момент позволить себе прекратить все экономические отношения с Россией.

Он отметил, что «остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно».

«Мы живём в глобальном мире, и остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно», — отметил Герус.

Ранее сообщалось, что глава администрации украинского президента Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.