Гройсман намерен создать новую партию

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу... Она будет называться «Украинская стратегия», — приводит РИА Новости заявление Гройсмана в эфире телеканала «Украина».

Он рассказал, что намерен собрать команду единомышленников, которые понимают текущие потребности страны.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали заявление премьер-министра об отставке.

Гройсман объявил о планах уйти с должности 20 мая.