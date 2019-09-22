«ЕС трещит по швам»: в партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы

Украине необходимо беречь собственные ценности вместо того, чтобы слепо их копировать в Европе. Тем более что некоторые из этих ценностей в Старом Свете «давно размыты», заявила представитель правительства в Верховной раде и депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Ранее ещё один высокопоставленный член президентской партии — Богдан Яременко — заявил, что в ближайшие пять-десять лет Украине не стоит ждать приглашения в ЕС, в связи с чем Киеву стоит подумать о нормализации жизни в собственной стране. Сам Владимир Зеленский неоднократно говорил о приверженности европейскому пути Украины. Эксперты считают, что существующие различия в высказываниях членов «Слуги народа» могут указывать на противоречия внутри партии. В перспективе такое положение дел при неблагоприятном сценарии развития может привести к публичному расколу в политической силе, полагают аналитики.

Украине следует работать над сохранением собственных ценностей вместо того, чтобы слепо копировать их у Европы. Такое мнение выразила представитель правительства в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но всё подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Верещук в эфире телеканала «112 Украина».

По словам парламентария, у Украины есть свой путь, и не следует сравнивать её с другими странами.

«Мы пока ещё не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — заявила депутат.

Она добавила, что сейчас в отношениях западных стран много разногласий. В частности, из-за из-за брексита и активизации «сепаратистских движений» Евросоюз «трещит по швам как объединение», уверена Верещук. Этим и обусловлено то, что в ЕС редко вспоминают об Украине, полагает парламентарий.

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Стоит отметить, что в начале сентября о наличии кризисных явлений в Европе заявил ещё один представитель «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко. В интервью ТСН он выразил мнение, что из-за этого Украине в ближайшие 5—10 лет не стоит рассчитывать на приглашение вступить в ЕС.

«Пока что, учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут отвечать ближайшие 5—10 лет на этот вопрос», — сказал Яременко.

При этом депутат отметил, что за это время Киев может проанализировать, каких стандартов нужно достичь, а какие «навязываемые Германией» стандарты могут угрожать украинской промышленности. Яременко призвал Украину «выдохнуть, успокоиться и подумать», что она может сделать в сложившихся обстоятельствах.

«Одно из того, что мы можем делать, и об этом Зеленский говорит, давайте постепенно становиться европейцами в плане нормализации жизни у себя в стране. Перехода на тот образ мышления, действий, управления, характерный для европейцев. То есть спокойно нормировать свою жизнь», — сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Комментируя последние высказывания украинских политиков, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT выразил мнение, что Украина пока не демонстрирует предпосылок и желания идти по своему собственному пути.

По его словам, для этого страна должна по меньшей мере обладать мощной экономической базой и чёткой идеологией, направленной на следование по собственному пути.

«Пока мы видим только стремление войти в ЕС, в том или ином виде, хотя бы в качестве ассоциации, или какие-либо ещё устремления, никак не соответствующие «собственному пути», — сказал эксперт.

Напомним, что вопрос евроинтеграции сыграл одну из ключевых ролей в событиях на Украине в 2013—14 гг. Отказ тогдашнего руководства страны подписать соглашение об ассоциации Киева с ЕС повлёк за собой политический протест, переросший в беспорядки и в конечном счёте приведший к государственному перевороту.

«Европа не где-то там»

Сам Владимир Зеленский неоднократно высказывался на тему отношений Украины и Европы и утверждал, что Киев по-прежнему стремится вступить в ЕС (курс на вступление в Евросоюз и НАТО был зафиксирован в Конституции страны в начале 2019-го).

Во время своей инаугурационной речи 6-й президент Украины заявил, что за европейский путь страны ответственен каждый житель страны: «Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-то там, Европа тут. И когда Европа будет тут (в голове — RT.), она будет тут, на Украине».

Вскоре после этого Зеленский совершил свою первую международную поездку — в Брюссель. В рамках июньского визита украинский лидер встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

AFP

© Emmanuel Dunand

По итогам этой встречи в официальном Twitter-аккаунте офиса президента Украины появилось его высказывание о вступлении Украины в ЕС, произнесённое в беседе с Туском. Украинский лидер назвал вступление его страны в ЕС «смертью российского имперского проекта».

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«Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве», — процитировали Зеленского в офисе президента.

В начале июля, выступая в Канаде на конференции по вопросу реформ, президент вновь высказался о выбранном Украиной «пути в Европу». Он заявил, что останется верен этому направлению и будет защищать такой выбор украинцев: «Мы продолжим сотрудничество с международными финансовыми организациями и будем приближать армию Украины к стандартам НАТО, а Украину к НАТО».

Комментируя такие различия между риторикой президента и депутатов его партии, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT предположил, что это указывает на отсутствие общего понимания стратегии, по которой движется современное украинское государство.

«По сути, политическая сила Зеленского была создана из разношёрстных людей с разными мировоззренческими позициями, и всё это будет выливаться в дальнейшие противоречия в виде высказываний членов его команды. Не просто так команда Зеленского вывозила народных депутатов Украины от «Слуги народа» на так называемый тимбилдинг», — отметил эксперт.

Он также не исключил, что при неблагоприятном сценарии внутри фракции «Слуга народа» в Верховной раде может произойти публичный раскол.

«Это достаточно большая и неоднородная группа людей, которая позволяет себе делать высказывания, противоречащие официальной позиции президента. Пока, это достаточно мягкое заявление. Я не сомневаюсь, что в дальнейшем парламентарии от президентской партии будут давать более жёсткие комментарии», — заключил эксперт.