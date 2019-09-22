В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС
- Reuters
«Мы пока ещё не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам», — заявила она в прямом эфире телеканала «112 Украина».
Кроме того, депутат отметила, что из-за брексита и активизации «сепаратистских движений» Евросоюз «трещит по швам как объединение». В связи с этим в ЕС редко вспоминают об Украине, указала она.
«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но всё подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — сказала Верещук.
Ранее в Киеве прокомментировали предложение президента Словении Борута Пахора наделить Украину специальным статусом в отношениях с Евросоюзом, заявив, что стратегической целью страны является полноправное членство в ЕС.