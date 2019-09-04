В Киеве оценили предложение об «особом статусе» в отношениях с ЕС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала предложение президента Словении Борута Пахора наделить Украину и Турцию специальным статусом в отношениях с Евросоюзом.

«Стратегической целью Украины является полноправное членство в Евросоюзе, что также закреплено в Конституции нашего государства», — написала она в Twitter.

По её словам, это является «цивилизационным выбором украинского народа», ради которого украинские власти «продолжают активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с Европейским союзом».

Она также заявила, что посол Украины в Словении проводит встречи с представителями Любляны для того, чтобы «донести до них информацию о достижениях Киева в реализации стратегической цели Украины — членства в ЕС и НАТО».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский уволил постпреда Украины при Совете Европы.