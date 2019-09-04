Зеленский уволил постпреда Украины при Совете Европы
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Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.
«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», — говорится в тексте документа.
Кулеба в ходе заседания Верховной рады 30 августа был назначен парламентом вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
В середине августа Кулеба заявлял, что Украина теряет главные признаки государства — население и территорию.