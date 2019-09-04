Зеленский уволил постпреда Украины при Совете Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.

«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», — говорится в тексте документа.

Кулеба в ходе заседания Верховной рады 30 августа был назначен парламентом вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

В середине августа Кулеба заявлял, что Украина теряет главные признаки государства — население и территорию.