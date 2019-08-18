Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
- Reuters
«(За 28 лет Украина. — RT) не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».
По словам Кулебы, «волны реформ и очередных «полных перезагрузок» почти развалили материк бюрократического аппарата государства».
«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — считает дипломат.
При этом он указал, что на этом фоне Украина «всё равно движется вперед», о чём свидетельствуют «экономические макропоказатели» и «осторожная эволюция политической системы», а также «живая демократия и социология».
Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.