Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать «экономического чуда».

«(За 28 лет Украина. — RT) не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».

По словам Кулебы, «волны реформ и очередных «полных перезагрузок» почти развалили материк бюрократического аппарата государства».

«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — считает дипломат.

При этом он указал, что на этом фоне Украина «всё равно движется вперед», о чём свидетельствуют «экономические макропоказатели» и «осторожная эволюция политической системы», а также «живая демократия и социология».

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.