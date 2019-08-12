На Украине оценили «запас экономической прочности» страны

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что страна поддерживается, главным образом, за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил он в эфире YouTube-канала PolitWera.

Саливон подчеркнул, что если команда нового президента Украины Владимира Зеленского предпримет действия по разрушению промышленности в стране, то это приведёт к стремительному сокращению рабочих мест и приближению «конца» экономики.

Кроме того, по его словам, Украину ожидают серьёзные трудности в случае окончательной эмиграции трудоспособного населения за границу.

«Люди из страны выезжают достаточно активно, и пока ещё пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс», — пояснил он.

Саливон отметил, что если украинцы окончательно переедут в другие страны и перевезут туда свои семьи, то стране станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, чтобы «оживить» экономику страны.