Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС
  • РИА Новости

Об этом украинский политик написал на своей странице в Twitter.

«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета», — заявил он.

Ранее Медведчук заявил, что единственным решением газового вопроса на Украине являются переговоры с Россией.

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