Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Об этом украинский политик написал на своей странице в Twitter.

«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета», — заявил он.

Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/6poSOLjluE — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 11 августа 2019 г.

Ранее Медведчук заявил, что единственным решением газового вопроса на Украине являются переговоры с Россией.