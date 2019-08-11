Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС
- РИА Новости
Об этом украинский политик написал на своей странице в Twitter.
«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета», — заявил он.
Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета. Необходимо идти именно по этому пути.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/6poSOLjluE— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 11 августа 2019 г.
Ранее Медведчук заявил, что единственным решением газового вопроса на Украине являются переговоры с Россией.