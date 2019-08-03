Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что единственный путь в решении газового вопроса на Украине — это попытки договориться с Россией.
Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине
  • Reuters

«В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией», — написал Медведчук на своей странице в социальной сети Twitter. 

Он также подчеркнул, что если действующая власть Украины не захочет этого делать, то она «распишется в неспособности» изменить к лучшему экономическую и социальную ситуацию в стране.

Ранее Виктор Медведчук пообещал, что будет и дальше заниматься обменом пленных на Украине. 

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