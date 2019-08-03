Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что единственный путь в решении газового вопроса на Украине — это попытки договориться с Россией.

«В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией», — написал Медведчук на своей странице в социальной сети Twitter.

Он также подчеркнул, что если действующая власть Украины не захочет этого делать, то она «распишется в неспособности» изменить к лучшему экономическую и социальную ситуацию в стране.

Ранее Виктор Медведчук пообещал, что будет и дальше заниматься обменом пленных на Украине.