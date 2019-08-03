Медведчук пообещал продолжать заниматься обменом пленных на Украине

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Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пообещал продолжить заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине. Об этом он написал в Twitter.
Медведчук пообещал продолжать заниматься обменом пленных на Украине
  • РИА Новости

«Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона», — говорится в сообщении Медведчука.

Ранее Медведчук заявил, что его политическая структура будет главной оппозиционной силой в Верховной раде Украины.

Он также высказывался в пользу того, чтобы команда президента Украины Владимира Зеленского поддерживала автономию Донбасса.

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