Медведчук пообещал продолжать заниматься обменом пленных на Украине

Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пообещал продолжить заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона», — говорится в сообщении Медведчука.

Ранее Медведчук заявил, что его политическая структура будет главной оппозиционной силой в Верховной раде Украины.

Он также высказывался в пользу того, чтобы команда президента Украины Владимира Зеленского поддерживала автономию Донбасса.