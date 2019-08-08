Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических планах страны на ближайшие пять лет.
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.

«Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину — я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растём», — заявил он во время выступления на бизнес-форуме в Турции.

Отмечается, что президент планирует увеличить мощности ВПК страны как минимум в три раза, а также довести количество работающих аэропортов до 15. 

Зеленский также намерен провести на Украине земельную реформу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить