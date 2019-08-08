Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
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«В этом году мы обязательно проведём земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок на 40 млн гектаров земли, которая является одной из лучших в мире по качеству», — сказал он во время форума в Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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