«Кадры разбежались, инвестиций нет»: как Украина пытается реанимировать стратегические отрасли промышленности

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провёл встречу с вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским, на которой обсуждалось развитие оборонно-промышленного комплекса страны. Уруский был назначен на эту должность 16 июля одновременно с учреждением самого ведомства. В цели министерства будет входить поддержка ключевых отраслей промышленности. Между тем, как отмечают источники RT в политических кругах Украины, украинский ОПК находится в глубоком кризисе, в том числе из-за разрыва кооперации с Россией. Чтобы спасти доставшиеся Киеву в наследство от СССР заводы-гиганты, необходимы колоссальные финансовые вливания, которых у Украины сегодня нет, констатируют аналитики.

Руководство оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины должно внедрить системный подход в развитие отрасли. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время встречи с вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

«По мнению секретаря СНБО Украины, руководство отрасли должно ввести системный подход в её развитие, в частности, принять меры к повышению координации субъектов военно-промышленной политики. Он также подчеркнул, что правительство должно решить вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром», — сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов подчеркнул, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на том, чтобы обеспечить армию современным высокотехнологичным вооружением. Чиновник также обозначил важность разработки дорожной карты для привлечения в эту сферу иностранных инвестиций. Особое внимание также было уделено ракетной программе для Вооружённых сил Украины и развитию космической отрасли.

Напомним, Уруского на эту недавно созданную должность назначили 16 июля. Ранее на Украине подобного ведомства не существовало, поскольку Министерство промышленной политики было упразднено в 2014 году после государственного переворота.

«Разрушили свой потенциал»

Сразу после своего назначения Олег Уруский дал интервью агентству Интерфакс-Украина, в котором поделился планами по развитию украинской промышленности.

Он пояснил, что под стратегическими отраслями подразумевается прежде всего ОПК, поэтому работа нового ведомства будет во многом сфокусирована на развитии «оборонки». Вместе с тем чиновник подчеркнул, что перечень стратегических отраслей будет определяться президентом, Верховной радой и премьером, поэтому в нём могут происходить корректировки.

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский

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«Государство сегодня будет считать стратегическими одни отрасли (сейчас, например, это оборонно-промышленный комплекс, согласно действующему указу президента), завтра — другие: машиностроение, металлургия или химическая промышленность. Могут меняться задачи, под них можно подобрать соответствующий штат людей с фокусом именно на это стратегическое направление», — отметил он, добавив, что Украина не может развивать все отрасли одновременно.

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При этом Уруский подчеркнул, что любая отрасль промышленности может считать его ведомство своим «домом», а также признался, что ещё не видел «конечного варианта проекта постановления о создании нового министерства», но выразил уверенность, что его подготовили.

По его словам, в «сферу управления нового министерства перейдут и Государственное космическое агентство, и Государственная служба экспортного контроля, и Государственный концерн «Укроборонпром», который подлежит «полной трансформации».

«В нынешнем виде он не может существовать, — сказал Уруский. — Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания — управляющая компания и холдинги по направлениям: бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение. Ракетно-космическая, кстати, также может пойти туда».

При этом вице-премьер отметил неудовлетворительное состояние государственного авиационного предприятия «Антонов». Отдельно он остановился на судьбе военно-транспортного самолёта Ан-70. По его словам, этот проект не удалось реализовать из-за разрыва связей с Россией.

«Больной вопрос для меня. Я был участником этого процесса и могу просто мемуары писать, как это всё происходило. Он сегодня абсолютно нереален, потому что это совместный украинско-российский проект. Затем «Антонов» заявил об Ан-77 как продолжении «семидесятки» без российских комплектующих, то есть на импортозамещении. Но упёрлись в определённые компоненты, которые не можем заменить никак. И это тупиковый путь», — пояснил Уруский.

Ан-70

Reuters

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Вместе с тем он отметил, что надеется в будущем привлечь инвестиции в эту отрасль со стороны ведущих западных компаний.

«Это всё надо учесть и идти на корпоратизацию, чтобы тот же Boeing и Airbus приобрели акции или мы смогли сотрудничать в различных проектах», — указал министр.

Катастрофическая для украинской промышленности ситуация сложилась и в судостроении, констатировал вице-премьер.

«В судостроении за эти 30 лет мы фактически разрушили свой потенциал. Пошли путём моментальной приватизации, не задумываясь, какие заводы продаём. Остался у государства в судостроении только КБ и один завод, который едва теплится. А какие были монстры!» — констатировал он.

Упомянул Уруский и о проблемах космической отрасли.

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«Всё это будет подлежать реформированию. В космическом агентстве останется Национальный центр испытаний космических средств. Возможно, предприятие «Укркосмос». В целом это должно быть цивилизованное космическое агентство, которое в конце должно стать членом европейского космического общества», — сказал он.

При этом министр отметил, что после развала СССР Украина упустила много шансов на развитие в этой области.

«Я давно говорю: «Ну что искать, давайте сделаем «Воздушный старт» — вот и будет наша национальная идея». Космодрома у нас не будет никогда по объективным причинам, но есть самолёты, которые могут быть носителями. Это наше достояние — авиапром и ракетно-техническая отрасль. Мы это могли сделать еще в 1990-х. В первой космической программе был проект «Свитязь», который предусматривал старт «Зенита» с «Мрії» (самолёт компании «Антонов». — RT). Причём там ожидалось, что первая ступень «Зенита» будет возвращаемой. Илон Маск это сделал только несколько лет назад. Но мы — бедное государство, какой космос?» — сказал Уруский.

На руинах советской индустрии

По мнению экспертов, после развала СССР Украине действительно достался в наследство довольно мощный промышленный комплекс, в том числе в сфере обороны. Однако за годы независимости он практически полностью был уничтожен. Ускорился этот процесс после госпереворота 2014 года и разрыва экономических связей с Россией, которая была ключевым партнёром многих украинских предприятий.

Одной из главных жертв «ползучей деиндустриализации» Украины стало бывшее советское ОКБ им. Антонова», а ныне ГП «Антонов», указывают аналитики. С 2016 года компания не выпустила ни одного серийного самолёта. Её руководство признаёт, что одна из причин кризиса — отсутствие кооперации с Россией.

При этом на предприятии постоянно проводятся разнообразные структурные реформы. В мае 2015 года «Антонов» вошёл в состав государственного оборонного концерна «Укроборонпром». Год спустя была создана Украинская авиастроительная корпорация, в состав которой вошли ГП «Антонов» и ряд других предприятий. А в конце 2019-го имущественный комплекс корпорации «Антонов» был передан в управление Фонда государственного имущества Украины.

Пётр Порошенко во время визита на «Южмаш» в 2014 году

Reuters

© Mykhailo Markiv / Ukrainian Presidential Press Service

Не лучше дела обстоят и с бывшим советским промышленным гигантом — «Южмашем», который специализируется на создании ракетно-космической техники. В 2011—2014 годах прибыль компании упала с 1,9 млрд до 450 млн гривен соответственно. На данный момент у «Южмаша» сохраняется задолженность по зарплате и налогам в объёме 210 млн гривен.

Как и в случае с «Антоновым», в «Южмаше» открыто признавали, что корни кризиса — в прекращении сотрудничества с Россией. В частности, из-за этого была остановлена программа по производству ракеты-носителя «Зенит».

Та же картина наблюдается и на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ), который в годы СССР был одним из крупнейших в стране. 6 декабря 2018 года была начата процедура его банкротства, а в мае 2019 года имущество ЗАЗ выставили на торги.

В 2017 году прекратил существование ещё один промышленный гигант СССР — Львовский автобусный завод. Его бывшие корпуса и оборудование выставили на продажу. Часть построек решено снести.

Производственный цех Львовского автобусного завода (ЛАЗ)

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Схожие проблемы можно наблюдать также на Николаевском судостроительном заводе, Кременчугском сталелитейном заводе, машиностроительном заводе «Азовмаш» и «Одесском припортовом заводе».

«Промышленность безнадёжно отстала»

По словам источников RT в украинских политических кругах, надежды на то, что новому ведомству Олега Уруского удастся переломить ситуацию, практически нет.

«Можно сколько угодно проводить модернизацию ведомств. Но толку от этого никакого нет. Украинская промышленность безнадёжно отстала и даже близко не может конкурировать со странами ЕС. Россия раньше предлагала помощь промышленникам, но украинские чиновники выбрали другой путь. И он не выгоден ни стране, ни населению. Нужно реально работать, а не заниматься постоянным «реформированием», — считает собеседник RT из партии «Батькивщина».

При этом источник RT в партии «Слуга народа» говорит, что рассчитывать на помощь Запада Киеву не стоит — промышленно развитая Украина там никому не нужна.

«На Западе своих производителей хватает. Если бы даже украинские производители могли выпускать промышленную продукцию на достойном уровне, её бы всё равно не пустили в Европу под любым предлогом. Европа рассматривает Украину только как сырьевую страну. Но так не построишь сильную экономику, поэтому республика ещё долго будет бедной», — говорит депутат.

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С этой точкой зрения согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Промышленность многосекторная, некоторые отрасли могут быть интересны Западу, но комплексно украинская промышленность в случае своего развития становится конкурентом для тех же европейских производителей, в чём они не заинтересованы. Как следствие, никаких программ по поддержке таких отраслей Украине ожидать не следует», — сказал он в интервью RT.

В свою очередь, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что экономическая система современной Украины не предполагает развития тяжёлой промышленности.

«Устройство нынешней украинской экономики таково, что оно не предполагает восстановления тяжёлой промышленности. Даже если бы они захотели, то это было бы нереально: рынки сбыта утрачены, кадры разбежались, инвестиций нет. При этом на Западе не собираются создавать себе конкурента в лице Украины», — сказал Ищенко в беседе с RT.

При этом, как считает источник RT в партии «Европейская солидарность», после прихода к власти Владимира Зеленского ситуация в этой области не улучшилась.

«Зеленский говорил, что поднимет украинскую промышленность. Но пока у него не сильно получается. Более того, государство вынуждено спонсировать некоторые стратегические предприятия, такие как «Южмаш». «Антонов» эксплуатирует ещё построенные в советское время самолёты. Это касается и всех остальных предприятий. При таком подходе никаких шансов у украинской промышленности нет. Даже если создадут целых три министерства», — считает депутат.

Ситуацию усугубляет и общий экономический кризис, который Украина переживает в последние годы, говорит Денис Денисов.

«Украина находится в комплексном жесточайшем экономическом кризисе. У неё существенные проблемы по всем направлениям, связанным с экономикой. Поэтому неудивительно, что и в сфере промышленности ситуация далека от нормальной», — заключил эксперт.