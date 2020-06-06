Сотрудничество в кредит: как выполнение Украиной требований МВФ может отразиться на её гражданах

Условия новой программы МВФ по кредитованию Украины являются «вопросом капитуляции». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Однако Украина уже не раз «шла на поводу у МВФ» и с большой долей вероятности сейчас поступит так же, не учитывая нужд своих граждан и действуя им во вред, считают эксперты. При этом аналитики подчёркивают, что фонд является «одним из инструментов влияния» Запада.

Требования МВФ в рамках новой программы по кредитованию Украины, изложенные в соответствующем проекте меморандума, — это «вопрос капитуляции», когда страну «завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия». Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

При этом, по его словам, для украинских властей главное — не развивать экономику страны, а заполучить деньги, чтобы закрыть «огромные дыры» в бюджете, поскольку других способов это сделать они не знают.

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«Люди, не умеющие управлять, стали во главе государства, и сегодня им поручили в тяжелейшее время управлять экономикой. Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине были закрыты школы, — возмутился депутат. — Мы сейчас построили экономику, идеальную для рабовладельческого Рима. То есть вся страна работает на проценты, которые надо отдать МВФ».

Рабинович также задался вопросом, почему украинские власти не видят, что разговаривают «с откровенными врагами»?

«Когда вам международная валютная организация говорит — возьмите, уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами», — заявил политик.

Он также отметил, что желание Киева получить деньги от МВФ обусловлено коррупционной составляющей.

«Сейчас им (украинским властям. — RT) мало (денег. — RT), воровство достигает таких масштабов, что надо ещё больше», — заявил Рабинович.

О неприемлемости ряда условий новой программы МВФ, изложенных в меморандуме с Украиной, заявил 3 июня и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, как мне кажется, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — считает Арахамия.

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Очередные требования

Напомним, 20 мая украинское правительство утвердило проект меморандума с МВФ, подписание которого планируется после заключения нового кредитного соглашения с фондом по программе stand-by общим объёмом $5 млрд.

Текст меморандума не был обнародован официально, однако его растиражировали украинские СМИ. Кроме того, документ опубликовал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В проекте меморандума говорится, что на Украине продолжится пенсионная реформа, начатая в 2017 году и предполагающая введение минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Такую меру украинские эксперты называли «скрытым повышением пенсионного возраста». Кроме того, в документе указывается, что украинские власти не будут вносить в законодательство изменения, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста, вводить новые льготы и специальные пенсии.

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Напомним, на сегодняшний день, если по достижении 60 лет гражданин Украины не имеет 25 лет официального трудового стажа, он сможет выйти на пенсию только в 63 года. Если же у человека нет и 15 лет стажа, то пенсии он будет вынужден ждать до 65 лет. Кроме того, планка минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, должна к 2028 году составить 35 лет.

Содержится в тексте меморандума и информация о продлении реформы здравоохранения, начатой при Петре Порошенко занимавшей в то время пост и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. С 1 апреля 2020 года вступил в силу так называемый второй этап медреформы, предполагающий принципиальное изменение схемы финансирования больниц. При этом 4 мая президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к гражданам вынужден был признать, что в результате такой реформы могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты 332 больницы по всей Украине. Ещё около 1 тыс. больниц получат гораздо меньшее финансирование по сравнению с прошлым годом.

«Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Всё это вызывает ряд вопросов. Почему, вместо того чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании?» — задавал непонятно кому вопросы Зеленский.

В меморандуме с МВФ также говорится об обязательстве Украины реформировать образовательную систему. Изменения предполагают так называемую оптимизацию школьной сети, о чём ранее заявляла министр образования и науки Анна Новосад. Речь идёт о закрытии части школ, в том числе сельских. Реформа также предполагает перевод всех оставшихся русскоязычных школ на украинский язык преподавания с сентября 2020 года.

Кроме того, согласно меморандуму, с 1 июля цены на газ должны будут формироваться на основе рыночных условий без потолка по максимальному значению, а с 1 октября рыночными должны стать тарифы на отопление. Кроме того, предполагается, что налоговая политика страны станет жёстче, а полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины по проведению расследований расширятся.

МВФ

AFP

© Karen BLEIER

«На поводу у МВФ»

Как отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, «содержание меморандума между Украиной и МВФ свидетельствует о том, что фонд выдвигает не только экономические, но и политические требования». Впрочем, по словам Денисова, эта международная организация поступала так и раньше.

О подобной тенденции говорил в конце марта и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он подчёркивал, что «Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами».

«МВФ идёт на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования... В ситуации глобального кризиса МВФ в который раз продемонстрировал готовность использовать проблемы своего «партнёра» для достижения собственных целей», — цитирует Медведчука сайт его партии.

Позже, 1 мая, политик заявил, что продолжение сотрудничества Киева с МВФ чревато ухудшением и без того сложной экономической ситуации на Украине.

«Мы идём по пути того, что она (страна. — RT) разваливается... И если мы не возьмёмся за ум, если не займёмся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью», — приводит слова Медведчука пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Однако Владимир Зеленский не планирует отказываться от финансовой поддержки Международного валютного фонда.

«Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много... А зачем, если у нас действительно есть такая поддержка? Она для нас важна», — заявил Владимир Зеленский в эфире телепрограммы «Свобода слова».

Как отметил Денис Денисов, украинские власти неспособны предложить альтернативные программы по развитию страны, поэтому «вынуждены идти на условия кредиторов».

«Так было уже не раз, когда Киев шёл на поводу у МВФ, закрывая глаза на нужды собственного народа. Это достаточно частая практика для Украины», — подчеркнул Денисов.

По его словам, взаимодействие Киева с МВФ «наносит колоссальный ущерб государству в целом».

«Программы фонда традиционно негативно отражаются на обычных людях, поскольку по своей сути являются антисоциальными», — пояснил эксперт.

Reuters

© Gleb Garanich

С аналогичной позицией выступает и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. Как заявил аналитик в комментарии RT, несмотря на то что украинские власти обещают экономическое развитие государства, на самом деле они «возлагают надежды лишь на сотрудничество с МВФ и другими западными кредиторами».

«Особенно ясно это стало, когда по экономике Украины ударила пандемия коронавируса. Программа деятельности правительства имеет больше декларативный характер, а не предполагает каких-то конкретных шагов. Вместо развития украинской экономики Киев держится за возможность выделения кредитов МВФ. Поэтому и готов сделать всё, чтобы их получить, выполнить любые требования», — сказал аналитик.

Кривогуз также прогнозирует, что Украина в конечном итоге «примет все условия фонда в рамках новой кредитной программы».

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«При этом для рядовых граждан ситуация не улучшится, поскольку МВФ требует сокращения ассигнований на социальные сферы или на их так называемую оптимизацию. Однако что оптимизировать, непонятно, поскольку экономика страны и другие сферы находятся в полном коллапсе», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Денис Денисов акцентировал внимание на том, что, помимо пагубного воздействия сотрудничества Украины и МВФ, экономика страны терпит и другие, «более глобальные издержки». По словам аналитика, «системная политика фонда работает на ограничение суверенитета отдельного государства», и Украины в частности.

«МВФ — это один из инструментов влияния преимущественно западных стран и США. Ни для кого не секрет, что почти все соглашения между фондом и Украиной содержали в себе целый ряд требований политического характера, которые совершенно не имели и не имеют отношения к экономической и финансовой сферам. Подобным образом Запад внедряет в такие страны, как Украина, свои механизмы контроля и нововведения, которые делают эти государства более зависимыми от внешних игроков», — заключил эксперт.