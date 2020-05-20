Кабмин Украины одобрил проект меморандума с МВФ

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Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).
Кабмин Украины одобрил проект меморандума с МВФ
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua», данное решение было принято на заседании правительства. 

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Киев собирается направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.

Глава Минфина уточнил, что соответствующий документ будет подписан до конца месяца, а общая сумма программы составляет $5 млрд.

Ранее новым главой миссии МВФ на Украине назначена Иванна Владкова Голлар, возглавлявшая до этого миссию в Молдавии и Северной Македонии.

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