Кабмин Украины одобрил проект меморандума с МВФ

Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает «СТРАНА.ua», данное решение было принято на заседании правительства.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Киев собирается направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.

Глава Минфина уточнил, что соответствующий документ будет подписан до конца месяца, а общая сумма программы составляет $5 млрд.

Ранее новым главой миссии МВФ на Украине назначена Иванна Владкова Голлар, возглавлявшая до этого миссию в Молдавии и Северной Македонии.