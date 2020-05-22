Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев. Кредит даст доступ украинской стороне к 3,6 млрд SDR, это эквивалентно $5 млрд.

Об этом сообщили в фонде.

Как отметила представитель в переговорах со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар, новый кредит стэнд-бай «нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19».

Соглашение будет рассмотрено руководством фонда в ближайшие недели, подчеркнула она.

Ранее кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Международным валютным фондом.