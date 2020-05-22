Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
- Reuters
Об этом сообщили в фонде.
Как отметила представитель в переговорах со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар, новый кредит стэнд-бай «нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19».
Соглашение будет рассмотрено руководством фонда в ближайшие недели, подчеркнула она.
Ранее кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Международным валютным фондом.