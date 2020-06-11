«Отдача близка к нулю»: на каких условиях МВФ открыл новую кредитную программу для Украины

Украина скоро получит очередной транш МВФ, уже направлены средства в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил представитель Украины при фонде Владислав Рашкован. Помощь оказывается в рамках новой кредитной программы, условия которой Киев не спешит раскрывать для публики. По информации местных СМИ, речь может идти о целом ряде уступок, включая повышение пенсионного возраста, отказ от государственного регулирования коммунальных тарифов, урезание системы здравоохранения. Как считают эксперты, проводимые по предписанию фонда реформы, как правило, не приносят нужного эффекта. При этом чем больше заёмщик идёт на уступки, тем более жёсткие и непопулярные требования выдвигает МВФ, уверены источники RT в украинских политических кругах.

Международный валютный фонд (МВФ) направил Киеву первый кредитный транш в размере $2,1 млрд в рамках новой программы помощи. Средства поступят в украинскую казну. Об этом сообщил представитель Украины при фонде Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне совет директоров фонда утвердил новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на 18 месяцев и общую сумму в $5 млрд.

«Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину — будет на счетах правительства с учётом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платёжных системах», — написал Рашкован.

Представитель Украины пояснил, что программа Stand-by является первой структурной программой кредитования, которую утвердил фонд, начиная с 26 марта текущего года — с момента введения карантинного режима работы организации. Кроме того, размер украинской программы превосходит уровень поддержки других стран.

«Ещё раз спасибо всем, кто шёл вместе по этому сложному пути. Теперь — дело за малым — идти по программе, начиная с сегодняшнего дня», — добавил Рашкован.

Пандемический транш

Как говорится в пресс-релизе МВФ, новая программа призвана помочь Украине преодолеть проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса COVID-19 за счёт обеспечения платёжного баланса и бюджетной поддержки. При этом украинские власти обязаны сохранить прежний курс и продвигать небольшие структурные реформы, что должно гарантировать возвращение к росту после того, как текущий кризис, вызванный пандемией, закончится.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгальнакануне также прокомментировал новость о выделении МВФ нового транша Киеву. Политик сообщил на своей странице в Facebook о том, что средства первого транша будут направлены на поддержку граждан.

«Это социальные выплаты, поддержка малого и среднего бизнеса», — пояснил глава кабмина.

Денис Шмыгаль

РИА Новости

Также он попытался прояснить наиболее острые вопросы, связанные с условиями выделения кредита. Так, тема повышения пенсионного возраста не затрагивается в программе, говорится в заявлении Шмыгаля.

«Пенсионный возраст однозначно повышен не будет. В этой программе нет ни таких требований, ни такого варианта», — утверждает украинский премьер.

Также политик ответил на вопрос о том, вырастут ли коммунальные тарифы для населения.

«Дело не в повышении тарифов. В прошлом отопительном сезоне фиксированная цена на газ в тарифах была написана на уровне свыше 6,5 тыс. грн за тысячу метров куб. Сейчас на рынке цена на газ в два раза ниже. Украинцам в следующем сезоне платить за отопление, наша задача сделать так, чтобы цена на газ в тарифах соответствовала рыночной цене, а не завышалась», — пояснил Шмыгаль.

Напомним, в прошлом году мировые цены на природный газ упали до минимального за последние 15 лет уровня. Так, за прошлый год стоимость газа с немедленной поставкой на крупнейшем газовом хабе TTF (Нидерланды) упала на 57% и составила около $110—120 за тысячу кубометров.

При этом «Нафтогаз» не спешил приводить расценки на газ для населения в соответствие с общемировым уровнем. К примеру, в сентябре 2019 года средняя спотовая цена на хабе TTF в Нидерландах упала до $117 за тысячу кубометров (2925 грн по курсу на сентябрь. — RT), тогда как «Нафтогаз» в том же сентябре продавал населению газ по цене 4493,64 грн за тысячу кубометров без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

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Меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом и проект письма о намерениях в МВФ были одобрены украинским кабмином ещё 20 мая.

Однако содержание этих документов власти предпочли не раскрывать широкой общественности. Только в начале июня были озвучены некоторые детали одобренного меморандума. Как заявил тогда Денис Шмыгаль, документ содержит положения о прозрачности работы государственных банков и госпредприятий, усилении независимости Антимонопольного комитета, реформы таможни и налоговой. Также премьер подтвердил, что речь идёт о приведении цен на газ к рыночному уровню.

Нежелание кабмина обнародовать полный текст меморандума вызвало недоумение в Раде.

Как заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, правительство должно представить обществу текст меморандума.

«Я уверен, что кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ», — заявил парламентарий.

Меморандум за семью печатями

При этом СМИ удалось всё же получить информацию об условиях документа. Как утверждает «СТРАНА.ua», в распоряжении редакции оказался полный тест меморандума. По сведениям издания, документ содержит целый ряд непопулярных условий, включая увеличение налоговой нагрузки на бизнес и население.

Также в документе якобы прописано, что до конца действия программы Украина обязуется не либерализовать фискальное законодательство и вводить преференции по пошлинам. По мнению издания, это условие вызовет большое разочарование в украинских бизнес-кругах.

Ещё одним непопулярным пунктом меморандума, по версии «СТРАНА.ua», является обязательство украинских властей продолжить начатую в 2017 году пенсионную реформу, которая подразумевает в итоге повышение пенсионного возраста.

РИА Новости

Также Киев обязался продолжить реформу системы здравоохранения, начатую Ульяной Супрун, что вызовет недовольство населения, утверждают журналисты.

При этом ранее в Минздраве Украины заявляли о планах внести серьёзные коррективы в начатые при прошлом президенте Петре Порошенко реформы.

«Медицинская реформа в том виде, в каком мы её получили, не предусматривает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков», — заявил в мае текущего года действующий министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что в своём нынешнем формате реформа приведёт лишь к сокращению 50 тыс. медицинских работников и закрытию свыше 300 больниц, что, в свою очередь, вызовет «катастрофический рост смертности».

Однако новое соглашение с МВФ предполагает продолжение прежнего курса, отмечает украинское издание.

Кроме того, Киев, как сообщается, обязался реформировать систему образования, хотя в меморандуме не называются конкретные сроки. Речь идёт об оптимизации школьной сети — закрытии части школьных учреждений.

Как отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, представленная в СМИ информация выглядит весьма правдоподобно.

«Единственно, неясно, зачем скрывать этот документ, если население страны и так уже знает об этих условиях. Украина при Порошенко подписывалась под подобными условиями, а Зеленский сейчас продолжает этот курс. И таким образом, Украина расписывается в полном отсутствии государственного суверенитета», — отметил эксперт, добавив, что до сих пор ни одна программа МВФ для Киева не была выполнена полностью.

По словам источника RT в Министерстве финансов Украины, для сотрудничества с МВФ Киеву приходится идти на всё большие уступки.

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«Поэтому меморандум будет опубликован после решения фонда, что позволит избежать спекуляций. Представители предыдущей власти до последнего оттягивали важные реформы, такие как открытие рынка земли или защита «ПриватБанка». Непопулярные шаги пришлось принимать уже новому руководству. Но доверие со стороны МВФ к украинским властям небольшое, поэтому и программа принята с коротким сроком действия», — заявил чиновник.

На сегодняшний день документ видели всего несколько человек в стране, об этом заявил в беседе с RT представитель партии «Европейская солидарность».

«В этом документе может быть всё, что угодно. А выполнять эти обещания придётся нам всем», — отметил собеседник RT.

Как пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, сейчас идёт речьо перезаключении договорённостей с МВФ, программа, которая действовала с 2018 года, истекает и заменяется новой, на новых условиях.

«Украина с МВФ сотрудничает с 1992 года, за это время было больше 10 различных как краткосрочных, так и долгосрочных программ, которые сопровождаются рядом условий. Но ни одна из них не была выполнена до конца, поскольку украинская сторона годами не выполняла условия МВФ или выполняла формально для отчёта перед кредитором. Однако в последнее время под давлением МВФ и внешних обстоятельств украинская власть стала действительно проводить реформы, например, пенсионную, земельную», — отметил эксперт, добавив, что средства выдаются Киеву не для инвестиций и возрождения производства, а лишь для покрытия текущих расходов госбюджета.

Бутафорские реформы

При этом большинство реформ, которые проводятся под давлением МВФ, носят бутафорский характер, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Открытие рынка земли не позволит привлечь реальных инвесторов, а Игорь Коломойский получит компенсацию другим путём. Это всё прекрасно понимают на западе, но для них держать Украину «на привязи» гораздо важнее, чем улучшение жизни обычных украинцев. Однако требования МВФ с каждым годом будут всё жёстче», — заявил собеседник RT.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

Схожей точки зрения придерживаются и эксперты. Александр Дудчак не исключает, что после того как нынешнее правительство выполнило условие МВФ по земельной реформе, фонд будет ещё больше наращивать свои требования к Украине.

«Как правило, МВФ выставляет свои условия в формате требований, не подлежащих обсуждению, а Украина их подписывает. И при этом проводимые в угоду МВФ реформы неэффективны», — считает Александр Дудчак.

Михаил Кривогуз также не исключает, что МВФ сейчас начнёт активно наращивать свои требования к Украине.

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«Пока сложно сказать, какие требования подходят и хороши для Украины, а какие нет. Например, ранее было создано шесть антикоррупционных структур. Из года в год увеличивается финансирование на их содержание, в то время как отдача от них близка к нулю», — отметил эксперт.

При этом Киев мог бы не торопиться с реализацией непопулярных реформ, как это было в прежние годы, но всё равно получать при этом кредитные транши, считает аналитик.

«Запад не готов просто так сдать украинский проект, допустив экономический коллапс Украины. Поддержка Украине в любом случае была бы оказана, потому что США и ЕС, несмотря на текущий кризис, всё равно не готовы предоставить Украину самой себе», — подытожил эксперт.