Медицинский расчёт: в США намерены собрать информацию о системе здравоохранения Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено собрать информацию о системе здравоохранения Украины и реформе, которая сейчас реализуется в этой сфере. Об этом говорится в запросе, с текстом которого ознакомился RT. В частности, сотрудники ведомства хотят получить мнения о том, как можно улучшить качество предоставляемых медицинских услуг, снизить их стоимость для пациентов и привлечь частный сектор. При этом в документе проводимые властями преобразования оцениваются положительно, однако с такой точкой зрения согласны далеко не все. Ряд политиков неоднократно говорили о провале реформы и разрушении системы здравоохранения в целом. Эксперты считают, что при поддержке Вашингтона Киев не сможет сделать медобслуживание более доступным, а лишь переведёт его на коммерческие рельсы по примеру США.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует собрать данные и мнения о системе здравоохранения Украины и реализации реформы, которая проводится властями страны в данной сфере. Об этом говорится в опубликованном запросе ведомства, с которым ознакомился RT.



Отмечается, что документ относится к инициативе USAID под рабочим названием «Дальнейшее реформирование системы здравоохранения Украины». Полученная информация будет использована для оценки целесообразности инициативы и путей её реализации.

Агентство рассчитывает получить предложения по решению ряда проблем, связанных с украинской системой управления здравоохранением. В частности, ведомство интересует, как обеспечить продуктивное сотрудничество органов местного самоуправления с правительством страны для того, чтобы повысить качество медицинской помощи и сократить число платных услуг для пациентов.

«Учитывая, что на Украине ввиду децентрализации местные органы власти являются собственниками медицинских учреждений и несут за них ответственность, что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы обеспечить продуктивное сотрудничество собственников медицинских учреждений с правительством Украины / Министерством здравоохранения Украины и с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для оптимизации больничной сети ради повышения эффективности и качества обслуживания и сокращения непомерно высокой стоимости услуг, которые пациенты оплачивают из собственных средств?» — пишут в USAID.

Помимо этого, сотрудникам агентства требуется информация, как улучшить фармацевтическое управление для приведения в соответствие с концепцией реформы здравоохранения, как привлечь к процессу преобразования профессиональные медицинские ассоциации и частный сектор, а также каким образом USAID может этому поспособствовать.

Как подчёркивается в документе, американские специалисты на протяжении нескольких лет оказывают поддержку Киеву в проведении реформы. При их содействии в 2017 году был разработан и принят закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». Кроме того, USAID участвовало в создании в 2018 году централизованного агентства «Медицинские закупки Украины» (МЗУ).

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Соединённые Штаты рассматривают сферу здравоохранения на Украине прежде всего как коммерческий проект.

«Медицинский сектор услуг — прибыльное дело, поскольку при любых обстоятельствах население будет тратить деньги на медобслуживание. На Украине проживают более 40 млн человек — это большой и привлекательный рынок. Американцы изучат состояние всей системы, причины обращений, определят востребованные услуги, а затем создадут компании, которые их предоставят. Это коммерческий интерес, борьба за рынок», — прокомментировал он в интервью RT.

«Геноцидная реформа»

В документе USAID реформа здравоохранения, проводимая на Украине, оценивается положительно, но в стране с такой точкой зрения согласны далеко не все.

Работа над медицинской реформой на Украине началась в 2016 году под руководством и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Основная идея преобразований заключается в отказе от административного управления финансированием медицины и переходе к принципу «деньги за пациентом».

В рамках реформы в стране появилась Национальная служба здоровья Украины, которая реализует политику, разработанную Минздравом.

За здоровьем пациентов теперь следит семейный врач. Именно к нему следует обращаться, чтобы получить направление к узкопрофильному специалисту. Государство гарантировало гражданам бесплатный приём у такого доктора, а также приезд скорой помощи и срочную госпитализацию. За остальные услуги, включая плановые роды, операции и лечение хронических болезней, придётся платить.

Вызвать скорую без оплаты можно только в экстренных случаях, причём высокая температура и аллергия в их число не входят. На дом к больным вместо врачей приедут парамедики, способные оказать только первую помощь.

Однако в стране не раз звучало мнение, что данная реформа не приведёт к улучшениям в этой сфере. Так, в 2019 году депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская заявила, что реформа Супрун привела к уничтожению системы здравоохранения.

«Медреформа» Супрун — это целенаправленное уничтожение всей системы здравоохранения в стране. Результаты этих антиконституционных действий просто шокирующие. Более 70 тыс. медиков покинули страну, почти на четверть сократилось количество медучреждений, смертность более чем в два раза превышает рождаемость, а Украина стала лидером по распространяемости кори, СПИДа, ВИЧ и гепатитов», — сказала политик.

А депутат от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул назвал медицинскую реформу «геноцидной».

Медреформа вовсе не нацелена на улучшение жизни украинских граждан, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, изменения призваны уничтожить советское наследие, оставшееся на Украине.

«Власти намерены сделать практически всё платным, убить прошлую систему. Зачем ломать то, что работало достаточно эффективно? Медицину превратили в коммерческую отрасль, где главная задача — это не вылечить человека, а продать ему услуги и лекарства. Обеспечение страны медпрепартами поставили под контроль, чтобы продвигать определённых производителей», — пояснил эксперт.

Ульяна Супрун

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Американский подход

Стоит отметить, что Ульяна Супрун является гражданкой США. Получив в 2015 году украинский паспорт, она не отказалась от американского. Однако, согласно ст. 19 Закона Украины «О государственной службе», граждане других стран не могут занимать госдолжности. При этом в течение трёх лет Супрун фактически выполняла обязанности министра, хотя парламент отказался утверждать её кандидатуру на этом посту.

В феврале 2019 года суд запретил Супрун продолжать работу в должности и. о. главы Минздрава, а в сентябре украинский кабмин одобрил её увольнение.

Деятельность Супрун неоднократно подвергалась критике. Политик планировала свернуть программу по лечению онкозаболеваний на Украине и разрешила международным фармпроизводителям проводить испытания своих препаратов на украинских гражданах.

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Супрун также отказалась объявлять в стране эпидемию кори в феврале 2019 года, когда за неделю заразились более 3 тыс. человек, а общее число заболевших за два месяца превысило 15 тыс. Вспышка заболевания произошла из-за дефицита вакцин в стране.

Как подчеркнул председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, все реформы Супрун по оптимизации здравоохранения свелись к закрытию лечебных заведений, сокращению ставок медицинских сотрудников и катастрофическому снижению финансирования.

Тем не менее работа над медреформой продолжается. 1 апреля начался второй этап — стартовала в полном объёме так называемая Программа медицинских гарантий, которая, среди прочего, позволяет украинцам бесплатно воспользоваться (а медучреждениям — получить за это оплату от государства) такими услугами, как гемодиализ, помощь при инсульте и инфаркте, лечение онкологических заболеваний, оказание акушерской и неонатальной помощи.

Однако месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не готово ко второму этапу преобразований.

«Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений, местная власть не готова брать на себя ответственность, недостаточно финансирования и так далее. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит, главный вопрос: куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?» — предостерёг украинский лидер.

Врач в винницкой больнице

globallookpress.com

© Oleksandr Lapin/Keystone Press Agency

Необразцовый пример

При этом стоит отметить, что в США, которые рассматривают возможность оказать поддержку реформе здравоохранения на Украине, ситуация в этой сфере далека от идеальной.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, американские граждане больше опасаются собственной системы здравоохранения, чем заражения коронавирусом. Дело в том, что учреждения, оказывающие медицинские услуги, находятся преимущественно в частном секторе и ориентированы на прибыль. Поэтому лечение коронавируса, которое зачастую не покрывается страховкой, может повлечь колоссальные траты и привести к банкротству заболевшего.

В среднем лечение коронавируса стоит около $10 тыс., а если возникнут осложнения, то сумма может возрасти и до $20 тыс. Эти расходы полностью ложатся на пациента, если у него нет соответствующей страховки, но даже при её наличии нередко требуется доплачивать. Между тем США находятся на первом месте в мире по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19.

Американский телеканал MSNBC также обратил внимание на отсутствие равного доступа населения к врачебным услугам. Пандемия нанесла сильный удар по «цветному» сообществу, включая афроамериканцев. В штате Луизиана на их долю приходится 70% смертей от вируса, в Мичигане — 40%.

Как заметил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, система здравоохранения США — далеко не лучший пример для подражания. Бывший американский лидер Барак Обама попытался внести в неё изменения, внедрив программу Obamacare, однако новая администрация сочла её неэффективной и свернула.

«Коронавирус оголил проблемы медицины в США, но ведь люди умирают не только от него. В системе много недоработок. Вопросы к ней есть у самих американцев. Были попытки внедрить Obamacare, но затем последовали дебаты и отмена. Всё это привело к ещё большим издержкам в финансовом и медицинском плане», — считает аналитик.

Между тем Александр Дудчак добавил, что, исходя из американского опыта, Вашингтону вряд ли удастся сделать медицину на Украине доступнее и эффективнее. При поддержке заокеанских партнёров Киев сможет разве что превратить здравоохранение в бизнес.

«USAID ничего не улучшит, а просто переведёт всё на коммерческую основу. Скорее всего, они намерены продолжать линию Супрун, но ни к чему хорошему это не приведёт. Печально наблюдать, как уничтожается система», — резюмировал он.