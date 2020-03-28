США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом

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Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом
  • @ukr.embassy.usa
  • Facebook

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и т. д.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.

27 марта в МВД Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если COVID-19 будет быстро распространяться.

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