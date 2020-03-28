США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом
- @ukr.embassy.usa
Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и т. д.
Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.
27 марта в МВД Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если COVID-19 будет быстро распространяться.