В МВД Украины рассказали о мерах на случай распространения эпидемии

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В Министерстве внутренних дел Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет быстро распространяться.
В МВД Украины рассказали о мерах на случай распространения эпидемии
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД уточнили, что в настоящий момент с каждого украинца, который возвращается из-за границы, берут подписку о самоизоляции в течение 14 дней.

«Сегодня идёт процесс передачи данных от пограничников полиции, чтобы они выборочно контролировали граждан, чтобы они находились дома. Относительно контроля с помощью мобильных операторов. Я заявил о том, что если эпидемия будет распространяться большими темпами, может быть принято решение, когда будут использоваться технические мероприятия», — отметил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране на данный момент зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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