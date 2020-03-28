На Украине назвали число скончавшихся пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.

Три человека умерли в Ивано-Франковской области. В Житомирской, Ровенской, Сумской, Черновицкой и Тернопольской областях зарегистрировали по одному летальному случаю.

По данным Центра общественного здоровья страны, за сутки зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19.

Отмечается, что пять пациентов выздоровели, в том числе один ребёнок.

Ранее в МВД Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если коронавирусная инфекция COVID-19 будет быстро распространяться.