На Украине назвали число скончавшихся пациентов с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.
На Украине назвали число скончавшихся пациентов с коронавирусом
  • Reuters

Три человека умерли в Ивано-Франковской области. В Житомирской, Ровенской, Сумской, Черновицкой и Тернопольской областях зарегистрировали по одному летальному случаю.

По данным Центра общественного здоровья страны, за сутки зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19. 

Отмечается, что пять пациентов выздоровели, в том числе один ребёнок.

Ранее в МВД Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если коронавирусная инфекция COVID-19 будет быстро распространяться.

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