В Раде заявили об уничтожении системы здравоохранения на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская заявила, что проводимая на Украине медицинская реформа привела к уничтожению системы здравоохранения в стране.

«Медреформа» Супрун — это целенаправленное уничтожение всей системы здравоохранения в стране. Результаты этих антиконституционных действий просто шокирующие. Более 70 тыс. медиков покинули страну, почти на четверть сократилось количество медучреждений, смертность более чем в два раза превышает рождаемость, а Украина стала лидером по распространяемости кори, СПИДа, ВИЧ и гепатитов», — цитирует её агентство «Украинские новости».

По словам Королевской, украинская система здравоохранения действительно нуждается в реформировании, однако изменения должны быть направлены на улучшение качества и доступности медицинской помощи, а не на сокращение числа граждан.

«Объединив усилия, мы исправим ошибки прошлой власти и защитим людей», — добавила она.

Ранее пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщила, что с начала 2019 года более 57 тыс. человек в стране заболели корью, 19 из них умерли от осложнений.

В марте экс-депутат Рады Александр Вилкул заявил, предыдущие украинские власти проводили «геноцидную медицинскую реформу».