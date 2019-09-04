На Украине 57,6 тысяч человек заболели корью с начала года

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С начала 2019 года 57 637 человек на Украине заболели корью, 19 из них умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны.
На Украине 57,6 тысяч человек заболели корью с начала года
  • РИА Новости

«С начала года (с 28 декабря 2018-го до 29 августа 2019-го) корью заболели 57 637 человек — 27 296 взрослых и 30 341 ребёнок, от осложнений кори умерли 19 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В центре также предупредили, что в связи с началом учебного года на Украине может вырасти заболеваемость корью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказала о тяжёлой ситуации с корью на Украине.

27 августа Национальный институт общественного здоровья Польши заявил, что в стране значительно возросло число заболевших корью.

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