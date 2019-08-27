В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
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Об этом сообщает Polsat News.
Отмечается, что с 1 января по 15 августа текущего года в Польше зарегистрировано 1358 случаев заболевания корью. В прошлом году за этот же период в стране было зарегистрировано 103 таких случая.
Согласно данным института, всего в Польше в течение 2018 года было зарегистрировано 339 случаев заболевания корью, при этом в 2017 году было зафиксировано 63 случая.
Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что с начала 2019 года 57 301 человек в стране заболел корью, 18 из них умерли от осложнений.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.