В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране

Национальный институт общественного здоровья Польши заявил, что в стране значительно возросло число заболевших корью.

Об этом сообщает Polsat News.

Отмечается, что с 1 января по 15 августа текущего года в Польше зарегистрировано 1358 случаев заболевания корью. В прошлом году за этот же период в стране было зарегистрировано 103 таких случая.

Согласно данным института, всего в Польше в течение 2018 года было зарегистрировано 339 случаев заболевания корью, при этом в 2017 году было зафиксировано 63 случая.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что с начала 2019 года 57 301 человек в стране заболел корью, 18 из них умерли от осложнений.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.