Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года

С начала 2019 года 57 301 человек на Украине заболел корью, 18 из них умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения страны.

«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В центре уточнили, что с начала вспышки заболевания, которая началась летом 2017 года, корью заболели более 115 тыс. человек, 39 заболевших умерли.

По данным ведомства, за минувшую неделю корью на Украине заболели 203 человека, включая 65 детей.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.