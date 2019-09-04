В Роспотребнадзоре рассказали о тяжёлой ситуации с корью на Украине

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Александра Рыкова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказала о том, в каких странах уровень заболеваемости корью сохраняется на высоком уровне.

«В странах Европы ситуация остаётся острой. Как в западной, так и в восточной Европе. Самая тяжёлая ситуация на Украине. Пока коллеги с ней справиться, к сожалению, не могут», — сказала Попова.

По её словам, поскольку российско-украинская граница достаточно протяжённая, в санитарном ведомстве предпринимают значительные усилия в приграничных территориях, чтобы не допустить заброса кори.

«Но это всё равно остаётся возможным, потому что инкубационный период у кори 21 день.  Человек может не проявлять признаков, но уже быть больным», — пояснила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень охвата населения вакцинацией от гриппа.

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