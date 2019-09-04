В Роспотребнадзоре назвали необходимый охват вакцинацией от гриппа

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказала, какой уровень охвата вакцинацией от гриппа необходим для защиты населения.

По словам Поповой, на данный момент задачи охватить вакцинацией от гриппа всё население не стоит.

«100% — это идеальная ситуация, которая вряд ли достижима и, может быть, не очень важно достигнуть именно 100%. 60% привитой популяции даёт очень высокий эффект защиты в целом для популяции. Если по кори мы говорим, что нам нужно прививать 95—98%, то по гриппу мы сегодня говорим, что сейчас нам надо привить 60%, максимум — 70% населения. Это та планка, которая защищает популяцию. Но, надеюсь, что когда-нибудь мы достигнем уровня 100%, но пока задача такая — выше 50% в этом году», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Она также уточнила, что все вакцины от гриппа, которые закупаются за счёт федерального бюджета и бюджетов субъектов страны, только отечественного производства.

«Они себя очень хорошо зарекомендовали, дают очень хороший иммунный ответ, защищают людей. У нас практически не болеют люди, которые иммунизированы. Люди, которые получили прививку, сохраняют своё здоровье. Даже если они заболели, заболевание протекает достаточно легко»,— сказала она.

Кроме того, Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа.