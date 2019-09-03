Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа

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Роспотребнадзор рассказал о том, какие меры необходимы для профилактики гриппа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт службы.
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
  • РИА Новости

Как заявили в Роспотребнадзоре, лучшая профилактика от гриппа — вакцинация.

«Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, ключевыми мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», — отметили в службе.

ЗОЖ включает сбалансированный режим труда и отдыха, правильное питание, занятия физкультурой, закаливание, отказ от алкоголя, табака, наркотических средств.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН оценила необходимость прививок от гриппа и ОРВИ.

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