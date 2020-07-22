«Наступательная дипломатия»: зачем Владимир Зеленский анонсировал новый саммит в нормандском формате

Владимир Зеленский заявил о подготовке к новому саммиту «нормандской четвёрки». По словам президента Украины, Париж, Берлин и Москва уже подтвердили своё согласие провести новый раунд переговоров. Однако официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке саммита, пояснив, что пока для таких переговоров нет достаточных оснований. Не готовы назвать дату саммита и в Елисейском дворце. Как отмечают эксперты, новые переговоры должны состояться после того, как Киев сделает реальные шаги к выполнению Минских соглашений. Однако реальных предпосылок к этому нет, считают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение нового саммита лидеров «нормандской четвёрки». По его словам, дата переговоров будет определена в ближайшее время.

«Мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что, думаю, все понимают, как это важно для нас всех — встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в нормандском формате», — заявил Зеленский, выступая по итогам переговоров с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Слова украинского лидера уже прокомментировали в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы необходимые предпосылки.

«Пока для этого нет необходимой почвы», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Кроме того, Песков сообщил, что российский президент пока не планирует проводить телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на предмет проведения нового саммита в нормандском формате.

Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В пресс-службе Елисейского дворца заявили РИА Новости, что дата следующего саммита лидеров стран «нормандской четвёрки» пока неизвестна.

По мнению экспертов, анонсируя новый саммит в нормандском формате, Владимир Зеленский преследует собственные политические цели.

«Зеленский занимается наступательной дипломатией, выдаёт желаемое за действительное и таким образом пытается склонить своих партнёров по «нормандской четвёрке» к проведению нового саммита, хотя для этого нет никаких оснований», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт напомнил, что украинский лидер ранее обещал выполнить пункты Минских соглашений, однако это до сих пор не сделано.

Короткий прогресс

В начале июля Дмитрий Песков сообщал, что проведение саммита в нормандском формате возможно, но лишь при условии выполнения достигнутых в прошлом году на саммите в Париже договорённостей.

«Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договорённостей возможно скорое проведение саммита в нормандском формате. Ключевой фразой является именно «при выполнении парижских договорённостей», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в «нормандском формате»

РИА Новости

© Алексей Никольский

Напомним, последний саммит лидеров стран нормандского формата состоялся в декабре 2019 года в Париже. По итогам переговоров Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли совместное заявление по урегулированию конфликта в Донбассе. В коммюнике говорится о необходимости добиться полного прекращения огня до конца 2019 года, осуществить разведение вооружений, провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

В документе также отмечается, что участники переговоров в нормандском формате заинтересованы в согласовании деталей закона об особом статусе Донбасса, который должен принять Киев. Также стороны согласились с необходимостью имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.

Напомним, согласно формуле, предложенной Франк-Вальтером Штайнмайером (дипломат занимал в то время пост главы МИД ФРГ) в 2015 году, закон об особом статусе Донбасса должен вступать в силу поэтапно. Особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения в регионе внеочередных выборов на временной основе. А на постоянной основе закон начнёт действовать уже после того, как БДИПЧ ОБСЕ подтвердит легитимность голосования.

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В конце декабря между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса состоялся первый за два года обмен пленными. В результате в ДНР и ЛНР вернулись 124 человека, на Украину — 76.

Ещё один обмен состоялся в апреле 2020 года. Тогда Киеву было передано 20 человек, самопровозглашённым республикам — 14.

Кроме того, в конце 2019 года состоялось разведение сил на участках фронта в районе населённых пунктов Золотое и Петровское. В Кремле приветствовали эти усилия Киева.

«Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате», — заявил тогда Дмитрий Песков.

Однако выполнять политические положения Минских соглашений Киев не спешит. Напротив, со стороны украинских властей всё чаще звучат призывы к пересмотру подписанных в 2015 году договорённостей.

Внутриполитический мотив

В частности, украинские политики выступают за пересмотр положений, касающихся передачи Украине контроля за границей между Донбассом и Россией. Согласно действующим договорённостям, это должно произойти лишь после проведения выборов на территории самопровозглашённых республик. Украинская же сторона настаивает, что это должно быть сделано ещё до голосования.

Кроме того, Киев отказывается закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции. Напомним, согласно условиям Минских соглашений, Киев должен провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию с учётом особенностей отдельных районов Донбасса, а также принять постоянное законодательство об особом статусе этих районов.

Солдаты ВСУ в Донбассе

Reuters

© Gleb Garanich

Как заявил 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев готов рассмотреть вопрос об увеличении полномочий районов Донецкой и Луганской областей, но не закрепление их особого статуса в Конституции.

Кроме того, с точки зрения Киева многие положения Минских соглашений «не работают» и могут быть пересмотрены в рамках «нормандского» саммита. Такое заявление сделал ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

«Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори», — отметил он в беседе с РБК-Украина.

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Комментируя это заявление украинской стороны, Дмитрий Песков отметил, что отказ Украины от Минских соглашений не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве. Пресс-секретарь президента России добавил, что Киев ничего не делает для реализации Минских соглашений, а также достигнутых в Париже договорённостей.

Это и не является целью Киева, считают эксперты.

«Украинские власти собираются провести капитальную ревизию Минских соглашений, переставить местами и выхолостить пункты документа. Киев знает, что Москва на это не пойдёт, но пытается компенсировать свою недоговороспособность напористостью. Однако Париж, Берлин и Москва просто не согласятся проводить новый саммит, если Киев не сделает шаги по выполнению «Минска», — пояснил Владимир Жарихин.

По мнению руководителя Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Зеленский заявил о новой встрече исходя из внутриполитической ситуации.

«Против него сейчас выступают даже те, кто прежде поддерживал, разочарование растёт. Сейчас Зеленский старается повысить свою значимость в глазах населения, продемонстрировать какие-то внешнеполитические успехи. Никакой повестки для саммита у Киева нет, Зеленскому нужно просто показать, что у него есть внешнеполитическая поддержка», — отметил эксперт в комментарии RT.

Франция, Германия, Россия требуют от Украины выполнить «домашнее задание» декабрьского саммита, напомнил Ростислав Ищенко.

«Но украинская сторона так ничего и не выполнила. Поэтому и предпосылок для проведения нового саммита в нормандском формате нет. Для пустых встреч лидеры стран — участниц «нормандской четвёрки» слишком занятые люди. Но Зеленский не проявляет воли к выполнению ранее взятых обязательств. И у него всё меньше шансов сделать это, поскольку он теряет поддержку населения Украины», — подытожил эксперт.