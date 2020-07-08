Песков оценил возможность проведения нормандского саммита

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время возможно, но лишь при выполнении парижских договорённостей.
Песков оценил возможность проведения нормандского саммита
  • РИА Новости

«Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договорённостей возможно скорое проведение саммита в нормандском формате. Ключевой фразой является именно «при выполнении парижских договорённостей», — сказал Песков.

На первом за три года саммите этого формата, который прошёл в Париже в декабре 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике.

Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что встреча лидеров Украины, ФРГ, Франции и России в нормандском формате возможна в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договорённостей саммита в Париже.

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