В Киеве оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
- Reuters
«Следующая встреча политических лидеров четырёх стран нормандского формата в Берлине, по большому счёту, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен «Париж», — сказал он в эфире телеканала ICTV. Его слова приводит Интерфакс-Украина.
Он выразил уверенность, что «в течение августа такая встреча возможна».
«При условии, что мы действительно движемся навстречу», — добавил он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров государств.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, говоря об итогах встречи, отметил, что состоялся довольно обстоятельный разговор.