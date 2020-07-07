В Киеве оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

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Встреча лидеров Украины, ФРГ, Франции и России в нормандском формате возможна в августе, но при условиях движения навстречу и выполнения договорённостей саммита в Париже, допустил украинский вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.
В Киеве оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
  • Reuters

«Следующая встреча политических лидеров четырёх стран нормандского формата в Берлине, по большому счёту, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен «Париж», — сказал он в эфире телеканала ICTV. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Он выразил уверенность, что «в течение августа такая встреча возможна».

«При условии, что мы действительно движемся навстречу», — добавил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров государств. 

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, говоря об итогах встречи, отметил, что состоялся довольно обстоятельный разговор

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