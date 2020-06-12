«Без программы, идеологии и команды»: как на Украине падает популярность Зеленского

Проголосовать за Зеленского сегодня готовы менее 40% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. При этом год назад рейтинг политика, одержавшего тогда победу на президентских выборах, превышал 70%. Эксперты объясняют снижение поддержки действующего украинского лидера популизмом, а также тем, что текущий политический курс киевских властей кардинально расходится с предвыборными обещаниями. Аналитики отмечают, что у Зеленского до сих пор нет внятной «программы, идеологии и команды», поэтому ему вряд ли удастся вернуть популярность, которую он завоевал, противопоставив себя Порошенко.

Как показал социологический опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг президента Украины опустился ниже 40%. Так, если бы выборы главы государства проходили в начале июня текущего года, за Владимира Зеленского проголосовали бы лишь 25,7% граждан. При этом из тех участников опроса, которые точно определились со своим выбором, действующего президента поддержали бы 37,6% респондентов.

Второе место в рейтинге симпатий украинцев занимает экс-президент Украины Пётр Порошенко. Для него результаты составили 11,1% от общего числа респондентов и 16,2% без учёта тех граждан, которые пока не определились с выбором, но планируют голосовать. На третьем месте оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко: 9 и 13,2% участников соответственно, а на четвёртой позиции — Юлия Тимошенко. За неё готовы отдать свои голоса 6% от общего количества участников опроса и 8,7% от определившихся.

Пётр Порошенко

Reuters

© Press service of European Solidarity Party / Mikhail Palinchak

При этом 2,6% респондентов заявили, что испортили бы бюллетень, а 1,6% участников отказались отвечать на вопросы, 11,3% не собираются голосовать, а 16,2% пока не определились со своим выбором.

Свои позиции утратила и созданная Зеленским партия «Слуга народа». В том случае, если бы выборы в Раду состоялись в начале текущего месяца, она могла бы рассчитывать на 17,1% голосов населения. При пересчёте на процент от числа определившихся с выбором респондентов результат составил бы 28%.

Второе место в рейтинге политических партий занял «Оппозиционный блок — За жизнь», набравший 10,8 и 17,7% голосов соответственно.

Третье место — у партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». За неё готовы проголосовать 9,9% от общего числа респондентов и 16,2% от числа определившихся с выбором граждан.

При этом 14,7% заявили, что вообще не готовы голосовать на выборах, 3,3% — испортили бы бюллетень, 19,4% пока не определились с предпочтениями, а 1,6% отказались отвечать социологам.

Опрос проводился в период с 24 мая по 4 июня 2020 года, в исследовании приняли участие 4 тыс. респондентов со всей территории республики.

При этом, несмотря на то что Пётр Порошенко занимает второе место в рейтинге политических симпатий украинцев, он вряд ли сможет вернуться в кресло президента в ближайшие годы, считают эксперты.

«Второй раз президентом Украины Порошенко стать не сможет, хотя сегодня он лидер украинских правых. Рост его рейтинга произошёл за счёт падения рейтинга Вакарчука и других политиков правых партий», — отметил в беседе с RT директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Порошенко вряд ли сможет снова избраться, поскольку его фигура не устраивает ни украинский олигархат, ни Запад. Сегодня предел его мечтаний — пробиться в премьеры в результате кулуарных договорённостей.

Что же касается второй по популярности партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь», то это одна из немногих украинских политических сил, имеющих идеологию, традиции и историю, говорит Бортник.

«Однако если она и придёт к власти, то только в союзе с другой политической силой. Электоральная ниша «Оппозиционного блока» находится в районе 25—30%, и этого пока недостаточно для победы», — пояснил эксперт.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» тоже вряд ли сможет прийти к власти, потому что против неё настроены украинские олигархи и националисты», — пояснил Ищенко в комментарии RT.

Рейтинговая кривая

Напомним, весной прошлого года Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах, оставив Петра Порошенко далеко позади. Во втором туре голосования он набрал 73,22% голосов, в то время как действующему на тот момент президенту удалось получить лишь 24,45% поддержки.

Зеленскому удавалось сохранять высокий рейтинг на протяжении первых месяцев пребывания у власти. Так, в сентябре 2019 года ему доверяли 71% граждан. Такие результаты были получены в ходе соцопроса, проведённого группой «Рейтинг». И 55% респондентов согласились тогда с утверждением, что страна движется в правильном направлении.

Во время выборов на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом пропрезидентская партия «Слуга народа» уступала по популярности своему основателю. В июне 2019-го её поддерживали 47,5% граждан, планировавших принять участие в голосовании. По итогам парламентских выборов партия набрала 43,16% голосов.

К концу года рейтинг Владимира Зеленского опустился до 52%, а антирейтинг вырос до 19%. Причём снижение отмечалось на протяжении всей осени: в октябре действия президента одобряли 66% граждан Украины, в начале ноября — 64%. Одновременно росла доля тех, кто негативно оценивал деятельность главы государства: в сентябре процент скептиков составлял 7%, в октябре — 9%, а в начале ноября — 12%. Такие данные представил КМИС.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский активно критиковал действовавшую тогда власть. Бывший шоумен обещал, что в случае его победы на выборах Украину будут ждать большие перемены, а прежние порядки, завязанные на коррупции и кумовстве, уйдут в прошлое.

Зеленский гарантировал, что примет закон об отмене депутатской неприкосновенности. Эта идея пользовалась большой популярностью в украинском обществе ещё во время президентства Леонида Кучмы, тогда за неё на референдуме проголосовало подавляющее большинство граждан. Однако норма не вступила в силу из-за сопротивления со стороны Рады.

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Ситуация изменилась при Зеленском — закон об отмене неприкосновенности народных избранников он подписал в декабре 2019-го. Кроме того, был принят и закон об импичменте главы государства.

С другой стороны, новый президент пошёл на крайне непопулярный у населения страны шаг — отменил многолетний мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Запрет на сделки купли-продажи сельскохозяйственной земли действовал на Украине с 2001 года. Хотя МВФ давно настаивал на необходимости отмены моратория, называя это одним из условий пролонгации кредитной поддержки Украины, Пётр Порошенко не решался на эти меры. Как показал социологический опрос, проведённый КМИС в феврале 2020 года, 62% граждан Украины выступают против либерализации земельного рынка в стране. Столько украинцев проголосовали бы против снятия моратория, в случае если бы власть вынесла этот вопрос на референдум. В поддержку реформы высказались тогда только 15% респондентов, ещё 18% опрошенных заявили, что не стали бы вообще голосовать по земельному вопросу.

Отметим, что земельная реформа — не единственная уступка, которую правительство Зеленского сделало МВФ. Киев согласился и на другие условия фонда, включая оптимизацию системы здравоохранения, а также отказ от государственного регулирования коммунальных тарифов.

Одним из предвыборных обещаний Зеленского также было урегулирование конфликта в Донбассе. В своей инаугурационной речи политик назвал эту задачу «первейшей» для себя.

Здание МВФ

AFP

© Karen BLEIER

«Могу заверить: для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил тогда Зеленский.

Однако единственными подвижками в этом направлении пока остаются обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашёнными республиками, а также проведение переговоров в нормандском формате. Также осенью 2019 года украинские власти согласились принять формулу Штайнмайера, определяющую порядок реализации Минских соглашений. Но на этом прогресс фактически остановился — приступать к реализации политической части договорённостей Киев не спешит.

В стране невыполненных обещаний

«Зеленский — политик без программы, идеологии и команды, он пришёл к власти на пике запроса населения Украины на политику радикальных шагов по решению социальных проблем. И в начале срока он предпринял ряд непопулярных мер, пользуясь высоким уровнем поддержки населения. Сейчас же, скорее всего, команда Зеленского перейдёт в режим удержания власти и будет повторять шаги Порошенко», — говорит Руслан Бортник.

По его мнению, главной причиной снижения рейтинга Зеленского стала неэффективность президента в выполнении его же собственных предвыборных обещаний.

«Зеленский — президент-популист, который пришёл к власти, обещая быстро решить все ключевые проблемы. Но до сих пор ни в одной сфере он не достиг результата, в том числе мира в Донбассе, в борьбе с коррупцией. Также повлияло то, что он провёл непопулярную среди населения земельную реформу. Скорее всего, рейтинг Зеленского и партии «Слуга народа» будет снижаться и дальше», — прогнозирует Бортник.

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Такого же мнения придерживается и Ростислав Ищенко. Он отмечает, что пандемия коронавируса не повлияла на рейтинг Зеленского — его популярность начала снижаться ещё до неё.

«У Зеленского изначально был довольно пёстрый электорат: одни хотели мира, другие рассчитывали на послабления в языковой сфере, некоторые уповали на судебное преследование Порошенко и восстановление экономической стабильности. 73% проголосовавших за Зеленского — это не одна социальная группа, это разные люди с разными политическими взглядами», — отметил эксперт, добавив, что Зеленский одержал победу на президентских выборах на фоне колоссальной непопулярности Порошенко.

Украинцы проголосовали за Зеленского просто потому, что он олицетворял перемены, типаж нового, несистемного политика, утверждают эксперты. Но на практике оказалось, что он мало отличается от предшественников, с этим и связано разочарование населения.

«Если Зеленский вдруг начнёт резко выполнять все свои предвыборные обещания, то, наверное, ему удастся вернуть былую популярность. Но это из области невероятного. У него было много возможностей, чтобы реализовать обещания, поскольку он получил всю полноту власти. Однако Зеленский решил продолжить политику предыдущего президента», — подытожил Ищенко.