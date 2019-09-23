Зеленский подписал закон об импичменте
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Как указано на портале, проект закона об особой процедуре отстранения главы государства «возвращён с подписью президента».
10 сентября Рада приняла законопроект о процедуре импичмента во втором чтении и в целом.
Согласно документу, специальная временная следственная комиссия парламента образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента.
Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.
29 августа Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.