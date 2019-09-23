Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. Об этом свидетельствуют данные Верховной рады, опубликованные на сайте парламента.

Как указано на портале, проект закона об особой процедуре отстранения главы государства «возвращён с подписью президента».

10 сентября Рада приняла законопроект о процедуре импичмента во втором чтении и в целом.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия парламента образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента.

Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

29 августа Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.