«Бывший президент Грузии силён делать шоу»: Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Михаил Саакашвили вернулся в политическую жизнь Украины. Президент Владимир Зеленский назначил экс-главу Одесской ОГА председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. По его словам, бывший грузинский лидер должен помочь в осуществлении важных изменений в стране. Между тем собеседники RT в Верховной раде полагают, что украинский президент преследует личные мотивы, возвращая Саакашвили на украинскую политическую сцену.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Кроме того, на пост зампреда комитета назначен венчурный инвестор Александр Ольшанский.

«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — заявил Владимир Зеленский.

Также указом украинского лидера был внесён ряд изменений в положения о деятельности Нацсовета реформ и его исполнительного комитета.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что назначение Саакашвили в конечном итоге обернётся скандалом.

«Надо просто его куда-то пристроить. Думаю, что за него просто просят. К нему исключительно негативное отношение на Украине, в том числе и во фракции «Слуга народа». Он не проходной, за него не голосуют. Без депутатского корпуса придумали эту структуру и назначили его главным реформатором», — выразил мнение сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил об обширных связях экс-президента Грузии с США.

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«Это лишний раз показывает, что нынешний киевский режим не является самостоятельным, а действует по указке из Вашингтона. Саакашвилли — известная фигура, используемая США. Он — марионетка. Его периодически внедряют в нужные места. Думаю, что в данном случае это назначение произошло не без участия Вашингтона. Тем не менее, учитывая личные данные Саакашвили, ничего хорошего для украинцев от этого назначения можно не ожидать», — сказал Морозов.

30 апреля председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал, что Саакашвили и Зеленский проводили длительные консультации о формате сотрудничества. 4 мая сам экс-президент Грузии подчеркнул, что Зеленский в ближайшие дни объявит о его назначении.

При этом советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, комментируя информацию о возвращении Саакашвили в политическую жизнь Украины, заявил, что это политик прошлого, который не принесёт Киеву никаких положительных результатов. А вице-спикер грузинского парламента Грузии Гия Вольский и вовсе утверждает, что назначение Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность может принести Украине и Зеленскому серьёзные проблемы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVi также назвал участие Саакашвили в политической жизни Украины «плохой приметой».

Напомни, что в 2015 году президент страны Пётр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство и назначил на должность главы Одесской ОГА. Уже спустя год политик покинул свой пост, поскольку, по его словам, ему не давали бороться с коррупцией. Следом за этим Саакашвили основал партию «Движение новых сил», объявив, что собирается начать борьбу с коррупцией в рядах украинской элиты. На этом фоне начались серьёзные разногласия между Порошенко и Саакашвили, в результате которых последнего лишили гражданства.

«Нас ждёт большое шоу»

Как заявил RT источник в офисе президента Украины, Владимир Зеленский полагает, что Саакашвили поможет ему бороться с влиянием олигарха Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова. По его словам, примерно аналогичную задачу экс-губернатор Одесской области выполнял при Петре Порошенко — тогда он помог уволить Арсения Яценюка с поста премьер-министра.

Пятый президент Украины Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили, получивший в 2015 году назначение на пост губернатора Одесской области

© REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko

«Саакашвили хотели назначить вице-премьером, но голосов не хватило. Зеленский отказался просить депутатов поддержать назначение. Он опасался, что разные политические партии будут просить пойти на уступки и назначить их людей на определённые должности. Поэтому для Саакашвили была найдена должность, которая не требует одобрения парламента. Естественно, что никаких полномочий у Саакашвили не будет. Но никто от него никаких реформ и не ждёт», — пояснил он.

Между тем источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Зеленский по каким-то мотивам был вынужден найти место для Саакашвили.

«Информация о переговорах попала в СМИ, потом стало известно, что назначение отменяется. У Зеленского нет опыта в политике, поэтому он и не смог провести решение через Верховную раду. Я думаю, что он совершает ошибку Петра Порошенко. Через определённое время Саакашвили начнёт критиковать работу президента, и что тогда будет делать Зеленский? Лишать Саакашвили гражданства? Принудительно выдворять за границу? В общем, нас ждёт большое шоу», — заявил депутат.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что Владимир Зеленский готовится к местным выборам, которые пройдут осенью.

«Рейтинг президента падает, свои предвыборные обещания он выполнить не может. Более того, на Украине уже прямо говорят, что руководство страны довольно слабое, критика звучит со всех сторон. Поэтому тут и нужен Саакашвили, который устроит шоу и публично будет поддерживать Зеленского. Бывший президент Грузии силён делать шоу. И не важно, что результатов у этой деятельности никаких. Но ведь не это главное. Главное — повысить рейтинг перед выборами», — сообщил собеседник.