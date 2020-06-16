Дипломатические манёвры: почему Киев заговорил о необходимости «модернизации диалога» с Россией

Кабинет министров Украины заявил о необходимости «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу, опираясь на поддержку «международных партнёров». Об этом говорится в обновлённой версии проекта программы деятельности правительства страны. При этом в Киеве придерживаются курса на усиление боевого потенциала армии и силовых ведомств «для освобождения и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий». Ранее в правительстве республики сообщили о важности «возвращения» к будапештскому формату, где, помимо Украины и РФ, должны участвовать США и Великобритания. Как полагают эксперты, Киев инициирует подобные дипломатические новшества, пытаясь запутать минский процесс и привлечь угасающее внимание Запада.

Правительство Украины выступило с призывом «модернизировать диалог» с Россией по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с привлечением иностранных государств и создать площадку для обсуждения ситуации в Крыму. Об этом говорится в доработанной версии проекта программы деятельности кабмина страны, опубликованной на сайте Верховной рады.

«Необходимо при поддержке международных партнёров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и г. Севастополю», — сообщается в документе.

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В то же время правительство Украины указывает на важность укрепления обороноспособности страны, повышения потенциала ВСУ, спецслужб и других вооружённых формирований «для освобождения и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий».

Также в программе деятельности кабмина Украины утверждается, что Москва не выполняет договорённости по прекращению огня в Донбассе. Как полагают в Киеве, поведение РФ якобы «делает невозможным переход к политическому урегулированию, ухудшает гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях, сдерживает развитие украинской экономики».

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Москва исходит из необходимости неукоснительного выполнения Минских соглашений 2015 года и запуска переговоров между Киевом и представителями непризнанных республик.

«Наступательная дипломатия»

Ранее о необходимости «модернизации» подхода к минскому процессу заявил вице-премьер Украины и первый замглавы делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников. 12 июня, выступая на Киевском форуме по безопасности, чиновник сообщил, что формат переговоров по Донбассу должен быть усовершенствован. Также он выразил сожаление из-за отсутствия достаточного количества площадок, на которых можно было бы контактировать с Москвой.

«Только даже ради этой площадки, ради взаимного освобождения удерживаемых лиц уже стоит оставлять эту трёхстороннюю контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ при посредничестве ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет. Но на сегодняшний день мы понимаем, что мы хотим дать шанс этому «Минску», потому мы делаем всё, чтобы модернизировать этот процесс», — сказал Резников.

Последствия ночного артобстрела Петровского района Донецка

РИА Новости

© Сергей Аверин

В начале июня своё видение диалога с Москвой по Донбассу Резников изложил в статье, опубликованной на сайте американского аналитического центра «Атлантический совет»*. В ней он предложил «вернуться» к так называемому будапештскому формату. Речь идёт о заключённом в декабре 1994 года соглашении, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны РФ, США и Великобритании.

Постмайданное руководство Украины регулярно апеллирует к меморандуму, подписанному в столице Венгрии, обвиняя государства-гаранты в нарушении своих обязательств. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что не нарушала положений, прописанных в документе.

Примечательно, что Резников настаивает на том, что контакты в будапештском формате должны начаться без участия Москвы. По его словам, Кремль получит доступ к переговорному процессу после консультаций Киева с США и Великобританией.

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Как заявил источник RT в офисе президента, Владимир Зеленский и его приближённые в силу отсутствия политического опыта тяготеют к методам дипломатии Порошенко, которая заключается в максимально возможном привлечении западных партнёров из-за «слабости переговорной позиции Украины».

В свою очередь, эксперты полагают, что за предложением Киева «модернизировать диалог» с Россией, в том числе посредством запуска будапештского формата, стоит желание «окончательно обессмыслить» переговорный процесс.

«В первую очередь украинская сторона должна разговаривать с народными республиками. Это должен быть диалог между сторонами конфликта. Россия, подобно Франции и ФРГ, выступает только гарантом выполнения «Минска-2». Однако Киев без конца искажает суть этих соглашений своей демагогией о том, что Россия якобы их нарушает и потому на неё должен давить Запад», — пояснил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, очередные инициативы киевской дипломатии по изменению переговорного процесса с РФ и «Минска» продиктованы надеждой усилить собственную позицию с привлечением представителей западных государств.

«Ещё при Порошенко выдвигались инициативы расширить нормандский формат, включив в него США и Польшу. Сейчас Киев выдвигает новые предложения, надеясь, что они придадут вес той повестке дня, которую он продвигает в отношениях с Москвой», — пояснил Олег Неменский.

14 июня в интервью агентству «Укринформ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в отношении России Киев исповедует тактику «наступательной дипломатии». Она заключается в том, что Украина постоянно декларирует новые инициативы, якобы уменьшая тем самым Кремлю пространство для манёвра.

Также, по словам Кулебы, МИД Украины продолжает усиливать международное давление на Москву и резко активизировал продвижение «вопроса Крыма на международной арене». Подобные меры, как сказал чиновник, приближают страну к «возвращению» территорий, «но ни в коем случае не на условиях России».

Встреча в Париже в нормандском формате: президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево)

РИА Новости

© Алексей Никольский

Глава МИД Украины утверждает, что «открыт для общения» с российским коллегой Сергеем Лавровым, «если это поможет решить наши проблемы и способствовать деоккупации украинской территории».

Между тем на сегодняшний день по-прежнему не определена судьба и нормандского формата. Лидеры четвёрки встретились в Париже 9 декабря. В рамках саммита состоялась беседа президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам переговоров стороны условились, что новый раунд должен пройти через четыре месяца. Однако весной 2020 года в России, Европе и на Украине началась пандемия коронавируса, из-за которой были отменены все очные встречи.

До вспышки эпидемии в Москве подчёркивали, что залогом проведения будущего саммита является выполнение конкретных обязательств, связанных в том числе с соблюдением режима тишины, разведением войск и обменом военнопленных по формуле «всех на всех».

«Абсурдный подход»

Отказ Киева выполнять Минские соглашения и все договорённости парижского саммита эксперты объясняют его нежеланием проводить курс на реальную реинтеграцию неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, по крайней мере мирным путём.

«По большому счёту Киеву не нужен Донбасс. Происходящий там гражданский конфликт уже давно стал способом легитимизации постмайданного режима, инструментом привлечения внимания Запада, который пока ещё предоставляет Украине определённый объём военной помощи и кредитов», — сказал Неменский.

По словам эксперта, именно этим обстоятельством можно объяснить «абсурдный подход» Украины к урегулированию конфликта на юго-востоке. Киев постоянно выдвигает заведомо нереализуемые инициативы, которые к тому же не встречают энтузиазма на Западе.

Солдаты ВСУ вблизи линии соприкосновения

AFP

© Oleksandr Ratushniak

Собеседник RT в партии «Европейская солидарность» утверждает, что представители европейских государств устали от роли посредников. По его словам, в 2014—2015 годах на Западе уделяли большое внимание ситуации в Донбассе, но из-за отсутствия прогресса по «Минску-2» этот интерес угас.

«Никакого толку не было — всё заканчивалось на необходимости пойти на компромисс. Собственно, мы и сейчас наблюдаем эту ситуацию. На словах Зеленский готов к компромиссу, а на практике — нет. Все прекрасно понимают, что в такой ситуации встречаться в нормандском или любом другом формате бессмысленно», — рассуждает депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается источник RT в партии «Голос». Он считает, что в отношениях с Москвой Украина «прячется за спинами западных партнёров», не собираясь брать ответственность за обстановку на юго-востоке страны.

«Ни один человек из руководства страны не готов взять на себя ответственность и остановить военные действия. Да, это непростое решение. Но без этого о мире можно забыть. Европа уже устала от «украинских манёвров», когда дают обещания, а выполнять их не собираются», — говорит собеседник RT.

В комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заявил, что западные государства вряд ли станут поддерживать дипломатические инициативы Киева в силу их «тупиковости».

«У меня складывается впечатление, что Запад, по сути, махнул на Украину рукой. Это и моральная усталость, и огромное количество внутренних проблем. На Киев обращают внимание, когда требуется устроить антироссийскую провокацию. В такой неблагоприятной ситуации недееспособной украинской дипломатии приходится изобретать разнообразные приёмы, чтобы привлекать хоть какой-то интерес внешних сил», — заключил Фельдман.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.