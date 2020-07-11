«Невыполнение обязательств»: почему Украина продолжает говорить о пересмотре Минских соглашений

Минские соглашения во многом уже неактуальны, и их «в любом случае надо пересматривать». Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, договорённости не соответствуют нынешним реалиям и не были реализованы в установленные сроки. В Москве указали, что отсутствие реакции на это заявление со стороны украинских лидеров будет означать выход Киева из «Минска-2». По мнению экспертов, власти республики выступают за изменение минских договорённостей, чтобы «замаскировать невыполнение своих обязательств». При этом аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений между Донбассом и Киевом.

Москва ожидает от высших руководителей Украины подтверждения или опровержения слов представителя страны в трёхсторонней контактной группе касательно Минских соглашений. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания Алексея Резникова, также являющегося вице-премьером Украины.

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и «нормандского» форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Это ещё и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года», — заявил Козак.

По его словам, в заявлении Резникова можно увидеть лишь один позитивный момент — «Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру». Он также отметил, что в настоящее время одна из сторон конфликта в Донбассе отказывается от соблюдения закона, которым являются Минские соглашения.

«Теперь одна из сторон конфликта заявляет: «Этим законом руководствоваться не хочу и не буду». Значит, закона больше нет. Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными», — пояснил замглавы администрации президента РФ.

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал Минские соглашения во многом неактуальными и призвал к их пересмотру.

«О Минских соглашениях я даже процитирую (канцлера ФРГ. — RT) госпожу Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях — 2014—2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

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Резников также заявил, что Минские соглашения «в любом случае надо пересматривать». По его словам, Украина не может провести выборы в Донбассе, поскольку не контролирует участок границы.

«Кроме того, там (в договорённостях. — RT) указаны такие вещи, как сначала выборы, а затем взятие контроля над границей, что невозможно, так как копенгагенские стандарты, по которым мы должны проводить там выборы, чтобы ОБСЕ определило, что они соответствуют стандартам Украины и копенгагенским стандартам, предусматривают отсутствие там иностранных войск, незаконных вооружённых формирований, и не может быть отсутствие контроля со стороны Украины над этой территорией», — отметил он.

У экспертов не вызывает удивления тот факт, что новые заявления «о переписывании Минска» звучат именно от Алексея Резникова, поскольку он «уже зарекомендовал себя как ненадёжный человек в плане выполнения договорённостей, интерпретации Минских соглашений и в целом миротворческого процесса в Донбассе».

«Сейчас перед ним стоит задача — эффективно нивелировать любые попытки по урегулированию внутриукраинского конфликта. Он не поддерживает завершение противостояния ЛНР и ДНР с Киевом, а делает всё для того, чтобы максимально затормозить мирное урегулирование между сторонами», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его мнению, Резников намеренно не упоминает формулу Штайнмайера, которую подписал Зеленский и которая как раз и «регламентирует порядок выполнения Минских соглашений, исходя из актуальной повестки».

Площадь Независимости в Киеве

РИА Новости

«Зачем ему ещё упоминать формулу Штайнмайера, если этот человек и Украина в целом не настроены на урегулирование конфликта. В обратном случае заявлений о пересмотре минских договорённостей не было бы в принципе, поскольку каждый подобный выпад в сторону документа отдаляет урегулирование внутриукраинского конфликта», — подчеркнул аналитик.

«Усилить свои позиции»

Стоит отметить, что Украина не впервые предлагает пересмотреть Минские соглашения. В частности, с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря 2019 года в эфире телеканала «1+1». По его словам, изменения должны коснуться пункта о передаче границы Донбасса с Россией под контроль Киева.

Тогда это заявление украинского лидера прокомментировал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что «нет ничего, кроме Минских соглашений».

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«Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию», — заявил Путин.

Однако и после этого украинская сторона продолжила выступать за изменение Минских соглашений.

Как отметил в июне глава МИД России Сергей Лавров, заявления Киева о необязательности выполнения соответствующих договорённостей — «от лукавого либо от незнания предмета».

Денис Денисов подчёркивает, что Украина неоднократно пыталась переписать Минские соглашения, «чтобы в той или иной степени усилить свои позиции».

«При этом Минские соглашения сами по себе — крайне компромиссный документ, на основании которого возможно урегулирование. Исходя из этого, любые попытки радикально изменить эти договорённости, как это предлагает Киев, крайне негативно скажутся на процессе урегулирования конфликта», — считает эксперт.

Саботаж «Минска»

Кроме того, по мнению Дениса Денисова, Украина выступает за пересмотр Минских соглашений в том числе и для того, чтобы «замаскировать невыполнение своих обязательств».

Напомним, в середине мая Киев отказался закреплять особый статус территорий Донбасса в Конституции. Также было отмечено, что Киев выступает за проведение выборов в ДНР и ЛНР «исключительно после получения Украиной контроля над границей». С аналогичным заявлением украинская сторона также выступала в апреле. Тогда же Киев предложил создать в рамках трёхсторонней контактной группы (ТКГ) структуру «для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы».

Президент Украины Владимир Зеленский

© Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Более того, в начале марта в интервью британскому изданию The Guardian Владимир Зеленский не исключил выхода Киева из международных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе до декабря, если по этому вопросу не будет определённого прогресса. По словам украинского лидера, он не намерен расходовать весь свой пятилетний президентский срок на работу с «Минском».

Напомним, минские договорённости предполагают обеспечение закона об особом статусе Донбасса. Для реализации этого пункта соглашений 1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу после почти четырёх лет обсуждений утвердила единую редакцию так называемой формулы Штайнмайера — механизма введения особого статуса для территорий ЛНР и ДНР в составе украинского государства, а также разведения сил и средств близ населённых пунктов Петровское и Золотое.

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Согласно формуле Штайнмайера, Киеву сначала необходимо обеспечить действие временного особого статуса этих районов Донбасса, затем там должны пройти местные выборы по украинскому законодательству. Если результаты голосования будут признаны Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), то особый статус будет введён на постоянной основе, а Украина получит контроль над границей с Россией.

Как подчеркнул ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в интервью RT, Украина не говорит напрямую о нежелании выполнять минские договорённости, а просто саботирует их, поскольку «к ним привязаны санкции против России».

«Ясно, что эти договорённости не выполнялись, не выполняются и не будут выполняться в полной мере. Однако фактический выход Украины из «Минска» будет означать помощь России по снятию санкций. А это для Киева политически нецелесообразно», — отметил эксперт.

«Отдаляются от Украины»

При этом аналитики полагают, что внутриукраинский конфликт сейчас «находится в фазе застоя». Несмотря на то, что 3 июля в Берлине прошли переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки», о «прорыве» в переговорах по Донбассу речи не идёт, считают эксперты. Об этом заявил и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сегодня не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в Конституцию в части децентрализации... эту децентрализацию ещё никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чём идёт речь, мы не понимаем, никто не понимает», — сообщил Козак по итогам первого дня переговоров.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

Позже замглавы администрации президента РФ подчеркнул, что «бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины». Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС, которое было опубликовано 9 июля.

«Очевидно, что с течением времени её сокращать будет всё сложнее», — сказал он.

Одновременно Козак призвал украинскую сторону перестать «морочить голову всему миру о своей неизменной приверженности Минским соглашениям».

«Мы неоднократно призывали коллег занять открытую позицию: не считаете необходимым либо не в состоянии по тем или иным причинам реализовать какие-либо обязательства — заявите об этом прямо», — подчеркнул он.

Как прогнозирует Денисов, ситуация в Донбассе из-за неготовности Украины идти на компромисс так и «будет находиться в состоянии тлеющего конфликта».

«При этом до конца текущего года могут быть решены некоторые вопросы безопасности. Они являются насущными для жителей Донбасса, которые не один год страдают от агрессии украинских военных», — заключил аналитик.