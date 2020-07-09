Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной
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«Ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины. Очевидно, что с течением времени её сокращать будет всё сложнее», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим Козак призвал коллег по данному вопросу перестать «морочить голову всему миру» и «занять открытую позицию».

«Мы неоднократно призывали коллег занять открытую позицию: не считаете необходимым либо не в состоянии по тем или иным причинам реализовать какие-либо обязательства — заявите об этом прямо. Но не надо морочить голову всему миру о своей неизменной приверженности Минским соглашениям или, например, «всеобъемлющему, полному и бессрочному прекращению огня», — добавил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона об особом статусе Донбасса.

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