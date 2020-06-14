В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер.
В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ»
  • Reuters

«Я бы сказал, «Минск» не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких. Простите за чёрный юмор», — заявил он в интервью изданию «Укринформ».

Также вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. Подробнее — в материале RT.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Зеленского почти вдвое больше, чем за последний год правления Петра Порошенко.

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