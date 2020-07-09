На Украине заявили о несоответствии Минских соглашений реалиям

Минские соглашения во много уже неактуальны, не соответствуют реалиям. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

«Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости», — цитирует РИА Новости Резникова.

По его словам, сроки, предусмотренные соглашениями (2014—2015 годы) уже истекли.

«И не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс «держится на ИВЛ».

Как отмечали в Кремле, ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности.