На Украине заявили о несоответствии Минских соглашений реалиям
- РИА Новости
«Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости», — цитирует РИА Новости Резникова.
По его словам, сроки, предусмотренные соглашениями (2014—2015 годы) уже истекли.
«И не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс «держится на ИВЛ».
Как отмечали в Кремле, ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности.