Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

«Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная... не могут не вызывать обеспокоенности звучащие всё чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что если подобные заявления станут принимать форму официальной позиции Киева, это заведёт ситуацию в тупик.

«Другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений — «от лукавого либо от незнания предмета».

На Украине, в свою очередь, заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ», и предложили организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате без России.