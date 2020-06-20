Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
- Reuters
«Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная... не могут не вызывать обеспокоенности звучащие всё чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что если подобные заявления станут принимать форму официальной позиции Киева, это заведёт ситуацию в тупик.
«Другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует», — добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений — «от лукавого либо от незнания предмета».
На Украине, в свою очередь, заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ», и предложили организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате без России.