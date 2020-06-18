Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
  • РИА Новости

«Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера, — это всё от лукавого либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю», — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что многие украинские политики занимаются вопросами урегулирования ситуации в стране с прицелом на внутриполитическую борьбу.

Также он призвал западные страны «вразумить киевских представителей».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе «держится на ИВЛ».

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