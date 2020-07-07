В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — цитирует его в эфире телеканала ICTV Интерфакс-Украина.

По мнению Резникова, на такой вариант, «возможно, та сторона готова была бы согласиться».

В декабре 2019 года экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован на основе Минских соглашений, то Киев может обратиться в ООН с просьбой о введении миротворцев.