Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
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«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован на основе Минских соглашений, то Киев может обратиться в ООН с просьбой о введении миротворческой миссии.
В октябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о планах обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.